Festival Estivo 2022: torna il gran gala della musica indipendente. Tra gli ospiti Matia Bazar, Senza_Cri, Audio 2 e Pamela Prati

Festival Estivo 2022, l’ex Contest musicale ideato da Gino Sozzi e Giovanni Germanelli, dallo scorso anno diventato un gran gala per la musica indipendente italiana, torna per la 19esima edizione che quest’anno sarà presentata da Fabrizio Fontana (Zelig, Striscia la Notizia) e Vanessa Grey (speaker gruppo RTL).

Non mancheranno ovviamente anche ospiti noti al pubblico come i Matia Bazar, gli Audio 2 e… Pamela Prati ma lo scopo principale della serata è quello di conferire riconoscimenti alla musica indipendente. Lo show andrà in scena sabato 23 Luglio a Piombino (LI), al centro del suggestivo Arcipelago Toscano.

La manifestazione farà parte del programma del Festival 20 Eventi 2022 organizzato dal Comune di Piombino e Pro Loco Piombino e propone un gala musicale di alta qualità. Un vero e proprio “meeting della musica”, in cui l’interazione tra discografici, addetti ai lavori ed artisti, favorisce le opportunità per nuovi progetti e collaborazioni. Il tutto nella splendida cornice del centro storico di Piombino.

Festival Estivo 2022 – il cast

Questi gli artisti, noti ed emergenti, che saranno presenti:

Matia Bazar

Audio2

Pamela Prati

senza_cri

Serena De Bari

Dario Comparini

Maurizio Pirovano

Nartico

Stefania Tasca

Melga

Moniè

Iris

Asja Cresci (The Voice)

Deci

Limoni

Alessandra Latino

Questi invece gli addetti ai lavori che, tra stampa, media e settore discografico, saranno presenti:

Massimiliano Longo (direttore di All Music Italia)

Luca Angelosanti

Marco Mori

Adriana Rombolà

Luca Venturi

Gianni Testa

Simone Zani

Lele Boccardo

Igor Nogarotto (che presenterà il nuovo romanzo “Rosa stacca la spina”)

Gabriele Brocani

Demetrio Sartorio

Stefano Camarri

Emiliano Pasquinucci

L’intera organizzazione, come da venti anni a questa parte, è a cura di Gino Sozzi e Giovanni Germanelli, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico. L’intera serata verrà trasmessa in diretta radio e sarà registrata per la programmazione televisiva su rete nazionale nel mese di settembre. Questa la dichiarazione congiunta di Sozzi e Germanelli: