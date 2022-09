Festival di Sanremo 2022: a quasi 8 mesi dalla fine della kermesse Amadeus a quota oltre 3 milioni di copie certificate

Sono passati ormai quasi 8 mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2022, il terzo con alla guida Amadeus. Il direttore artistico e presentatore è stato premiato qualche settimana fa dalla FIMI proprio per i risultati discografici ottenuti con i suoi Festival (vedi qui).

Nonostante i mesi passino e nuove canzoni, comprese le hit dell’estate, siano state lanciate i brani in gara al Festival di Sanremo 2022 continuano a crescere e portare a casa nuove certificazioni. L’ultima è il triplo platino per il pezzo di Irama.

Il record portato a casa da Amadeus quindi, quello del Festival con più copie vendute dell’epoca FIMI (2009 ad oggi) è ormai consolidato con oltre 3 milioni di copie solo per quel che riguarda i singoli. Dei 25 brani in gara nell’ultimo Festival, ben 19 brani hanno raggiunto almeno la soglia del disco d’oro.

Restano fuori solo Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Iva Zanicchi e Yuman. Ma ci sta, non tutti i brani del Festival devono essere scelti per essere delle hit in termini di vendite.

Festiva di Sanremo 2022 vendite nel dettaglio

Quinto disco di platino (oltre 500.000 unità)

Brividi – Mahmood e Blanco

Quarto disco di platino (oltre 400.000 unità)

Farfalle – Sangiovanni

Dove si balla – Dargen D’Amico

Triplo disco di platino (oltre 300.000 unità)

Ciao Ciao – La rappresentate di lista

Ovunque sarai – Irama

Doppio disco di platino (oltre 200.000 unità)

Insuperabile – Rkomi

Disco di platino (oltre 100.000 unità)

O forse sei tu – Elisa

Sesso occasionale – Tananai

Virale – Matteo Romano

Domenica – Achille Lauro

Apri tutte le porte – Gianni Morandi

Chimica – ditonellapiaga & Rettore

Disco d’oro (50.000 unità)

Ogni volta è così – Emma

Ti amo non lo so dire – Noemi

Perfetta così – Aka 7even

Inverno dei fiori – Michele Bravi

Duecentomila ore – Ana Mena

Sei tu – Fabrizio Moro

Abbi cura di te – Higsnob & Hu

Totale delle unità dei singoli di Sanremo 2022 oltre 3.050.000 di copie parti a 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro. A questi numeri vanno aggiunti anche quelli degli album.

Taxi Driver – Rkomi – 2 dischi di platino (l’album aveva già quattro dischi di platino prima del Festival)

Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama – 2 dischi di platino

Ritorno al futuro / Back to the future – Elisa – 1 disco d’oro

Quindi si aggiungono altre

Totale altre 225.000 copie certificate per un totale 3.275.000 copie pari a 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro.

