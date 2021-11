Festival di Sanremo le donne... Amadeus ha ragione, non è il numero a fare la differenza!

Dopo l’appello lanciato da Enzo Mazza della FIMI ad Amadeus per le “quote rosa” a Sanremo 2022 (qui il nostro editoriale) abbiamo deciso di andare a fondo alla vicenda usando proprio il mezzo di misura della FIMI, ovvero le certificazioni, degli ultimi dieci anni del Festival.

I dati che seguono sono relativi alle copie certificate dei singoli anche perché, con l’avvento dello streaming, il divario per gli album è troppo consistente.

Ma quali sono le edizioni che hanno avuto una percentuale maggiore di donne dal 2011 al 2021? I Festival di Morandi hanno avuto più o meno il 50% di presenze femminili, quelli di Fazio meno del 30%, quelli di Carlo Conti il 40%, di Baglioni il 15% e di Amadeus tra il 25% e il 30%.

Ma, andando a confrontare la percentuale di donne presenti, con le copie vendute le percentuali corrispondono?

Nella pagina a seguire potete verificarlo, anno per anno, percentuale per percentuale, da voi. Noi possiamo dirvi che un maggior numero di donne non corrisponde per forza a maggior successo. Non a caso a guidare le quota rosa per le certificazioni sono le edizioni 2012 (Morandi II) con il 76% e, a seguire, il 2021 (Amadeus II) con il 40%.

Insomma come dicevamo in questo editoriale sono le canzoni e non le quote ad aumentare le vendite “al femminile”. Clicca su continua per i dati anno per anno.