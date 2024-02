Festival di Sanremo 8 febbraio 2024: ospiti, ordine d’uscita dei 15 cantanti in gara e presentatori

Festival di Sanremo.

Collegamento con la Sala Roof del Festival di Sanremo. Sono presenti Amadeus e la co-conduttrice della seconda serata Teresa Mannino.

TERESA MANNINO e AMADEUS

Riguardo la televisione non è che nessuno mi chiama sono io che in questo momento voglio fare altro. Mi piace la diretta quindi sono felice di essere sul palco “senza rete”. Per esempio rifaccio Zelig se lo fanno in diretta. Mi diverte molto il fatto di essere libera. A me piace molto il rapporto diretto con il pubblico. Il fatto che qualcuno decida di comprare un biglietto per venirmi a vedere mi rende felice. In questo momento mi piace di essere in una situazione intima. Bisogna avere l’idea e le cose da dire. In Rai viene visto tutto molto politicizzato, c’è molta censura nelle altre reti c’è più libertà.