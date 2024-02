La Politica a Sanremo 2024: quali sono i temi caldi?

Siamo qui a Roma per incontrare direttamente il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, senza intermediari, per presentare le nostre richieste, afferma Papa. Gli agricoltori denunciano una situazione insostenibile a causa della burocrazia eccessiva, delle normative europee restrittive e della concorrenza sleale da parte di Paesi con regolamenti meno stringenti. Chiedono anche interventi per contenere la fauna dannosa, mantenere un regime fiscale equo, calmierare il costo del gasolio e revocare l’obbligo di non coltivare il 4% dei terreni.

