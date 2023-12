Festival di Sanremo 2024, ecco i 30 Big in gara e i titoli delle canzoni

Festival di Sanremo 2024 titoli delle canzoni in gara e cast completo

Dopo tanta attesa la sera di martedì 19 dicembre, nella prima serata di Rai 1, Amadeus ha finalmente svelato i titoli delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024. Trenta perché ai 27 artisti già comunicati al Tg1 nelle scorse settimane si sono aggiunti tre artisti provenienti da Sanremo Giovani 2023.

L’appuntamento quindi si sposta in via definitiva alla settimana che andrà dal 6 al 10 febbraio 2024 nella città dei fiori quando potremo ascoltare tutte le canzoni e capire il lavoro fatto dal Direttore artistico nel suo quinto, molto probabilmente ultimo, Festival (in attesa che Ama decida di tornare).

A condurre il Festival di Sanremo 2024 con Amadeus ricordiamo che ci saranno Marco Mengoni (vincitore della scorsa edizione) Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello (vedi qui).

Tra gli ospiti già svelati dal presentatore Giovanni Allevi, finalmente di ritorno sul palco, e un’eccellenza del mondo della danza made in Italy, Roberto Bolle.

Cliccate in basso su continua per scoprire tutti i cantanti e i titoli dei brani.