Le donne di Sanremo 2024 carisma, comicità e voce, cosa aspettarsi durante le tre serate

Le tre donne che condurranno insieme ad Amadeus il Festival di Sanremo 2024, presenze al femminile che seguiranno Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del Festival e co-presentatore della prima puntata, e anticiperanno il grande amico di Ama, Fiorello, nel grand finale, sono già stati annunciati nei giorni scorsi (ne abbiamo parlato qui)

Si tratta di tre donne del mondo dello spettacolo proveniente dal canto, dal teatro e dalla televisione, tre donne che hanno sfumature diverse e che le porteranno sul palco dell’Ariston nella settimana in cui essere co-conduttrici significa anche avere uno spazio di parola su temi importanti e l’attenzione catalizzata su di se.

sanremo 2024 le donne del festival

Giorgia – co-conduttrice seconda serata

Giorgia Trodani in arte Giorgia, non ci soffermiamo sulla sua carriera musicale ricca di soddisfazioni e premi. Sanremo è stato per lei un trampolino di lancio, “Mi ha creata Pippo Baudo” disse scherzosamente in un’intervista. È stata numerose volte Superospite ma mai nella figura di conduttrice. Non abbiamo dubbi che ci regalerà qualche esibizione e siamo curiosi se magari si spingerà anche in uno spazio di riflessione su qualche tema… noi siamo pronti a farci stupire.

Ecco cosa scrive sulla pagina Instargram – Da un’intervista a Vanityfair:

«Amadeus non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito!».

Giorgia (@giorgiaofficial) parla per la prima volta del ruolo di co-conduttrice (della seconda serata) del prossimo Festival di Sanremo. Una notizia-bomba che ha fatto impazzire (pure) i social. «Poter annunciare gli autori e il titolo dei brani è un sogno che si avvera, mi ci alleno da quando sono piccola», anche se «adesso ovviamente ho già l’ansia da prestazione». Sul ruolo all’Ariston ha le idee chiare: «Vorrei riuscire a essere di supporto ad Amadeus, accompagnarlo con grazia, umanità e un po’ di gioia: quello è un palco molto difficile per chi è in gara. Stemperare l’agitazione prima della performance può essere utile, ci riuscirò?»

Ecco il legame di Giorgia con Sanremo:

1994 – E poi – 7° – Nuove Proposte

1995 – Come saprei – 1° – Campioni

1996 – Strano il mio destino – 3° – Campioni

2001 – Di sole e d’azzurro – 2° – Campioni

2008 – Superospite

2017 – Superospite

2018 – Superospite

2019 – Superospite

2023 – Parole dette male – 6° – Campioni

2024 – Co-conduttrice seconda serata

Teresa Mannino – co-conduttrice terza serata

Teresa Mannino, la siciliana dal sorriso contagioso e la battuta pronta! Nata nel 1970, è una vera icona del mondo comico italiano. Laureata in filosofia a Palermo, ha presto abbandonato il pensiero astratto per fare ridere la gente.

La sua carriera è decollata grazie a Zelig, “Zelig Off” e “Zelig Circus“. Ma Teresa non si è limitata solo al palcoscenico: l’abbiamo vista in TV, in fiction come “Il commissario Montalbano“, e al cinema in film divertenti come “A Natale mi sposo”.

Ora, questa vulcanica comica sarà una delle co-conduttrici al Festival di Sanremo 2024. Sarà sulla scena giovedì 8 febbraio, e siamo sicuri che la sua simpatia e la sua verve siciliana aggiungeranno quel tocco di calore e umorismo che non deve mancare durante il festival. Teresa ha già promesso di non risparmiare frecciatine e risate! Non vediamo l’ora di vederla all’opera sul palco dell’Ariston con la sua ironia, magari trattando qualche tema spinoso.

Le sue dichiarazioni al Tg1:

“Sono prontissima” aveva dichiarato qualche tempo fa al Tg1, “perché è da una vita che mi preparo. Ma non a Sanremo, bensì a dire quello che penso, che è quello che farò anche su quel palco. La telefonata con Amadeus? È stato sorprendente, anche se avevo già avuto un anticipo perché Giovanna (Civitillo, moglie di Amadues) mi aveva contattato, quindi è stata una cosa tutta misteriosa, a lui fa piacere mantenere un po’ il segreto. La cosa che ci siamo detti è ‘conosciamoci e vediamo come stiamo’. Poi ci siamo conosciuti, ci siamo guardati e siamo entrati subito in confidenza. E questo mi ha fatto dire sì, è la cosa giusta da fare, salire sul palco dell’Ariston assieme a lui”.

Lorella Cuccarini – co-conduttrice quarta serata

Lorella Cuccarini, una dellle regine della televisione italiana, torna a calcare il palco dell’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024.

La storia d’amore tra Lorella Cuccarini e Sanremo non è certo una novità. Questa sarà la sua ennesima partecipazione, confermando il suo legame speciale con il Festival. L’anno scorso, ha incantato il pubblico duettando con Olly nel remix de “La notte vola“, uno dei suoi successi più grandi. Ma il suo rapporto con Sanremo risale a molto prima. Nel 1993, ha già brillato sul palco come co-conduttrice insieme a Pippo Baudo, anticipando una carriera ricca di successi e riconoscimenti.

Nel 1995, ha preso parte come cantante, esibendosi con il brano “Un altro amore no” e classificandosi al decimo posto, e nel 2003 ha svolto il ruolo di membro della giuria di qualità.

Ogni sua apparizione è stata un evento, ricordiamo anche l’esibizione a Sanremo 2010, ripresa anche da Beyoncé, tratta dal musical Il pianeta proibito.

Ora, nel 2024, Lorella è pronta a tornare come protagonista della quarta serata, con il suo inconfondibile carisma e il suo talento unico. Sarà pronta a condividere il palco con persone che stima profondamente, sia dal punto di vista umano che artistico. Da lei ci aspettiamo anni ’80, coreografie ed esibizioni di ballo memorabili. Vedremo…

Ecco cosa scrive sulla sua pagina Instargram:

A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti.

10 giorni fa, la telefonata di @amadeusonoio : “hai voglia di fare una serata del Festival con me?”

Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico.

Grazie Ama! Ti voglio bene

Ecco il legame di Lorella Cuccarini con Sanremo:

1993 – Co-conduttrice con Pippo Baudo

1995 – “Un altro amore no” – 10° – Campioni

2010 – Superospite serata finale

2003 – Membro della giuria di qualità

2023 – Duetto con Olly sulle note de “La notte vola”

2024 – Co-conduttrice con Amadeus per la quarta serata

Tre donne, tre caratteri diversi, tre sfumature… gli ingredienti ci sono tutti, vediamo cosa succederà.