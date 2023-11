Amadeus svela le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 con una sorpresa al maschile

Festival di Sanremo 2024 in attesa dell’annuncio più atteso, quello dei cantanti in gara, Amadeus ha svelato mercoledì 29 novembre al Tg1 chi condurrà con lui l’evento televisivo e musicale più atteso dell’anno.

Domenica 3 dicembre, come già svelato da Amadeus durante la Milano Music Week, il Direttore artistico del Festival svelerà i cantanti in gara nel suo quinto Sanremo. La notizia sarà data alle 13:30 al Tg1 e a seguire, il 19 dicembre, saranno tutti ospiti della finale di Sanremo Giovani 2023 per annunciare anche il titolo della canzone in gara.

Pochi giorni fa Amadeus ha rivelato il primo ospite del Festival, Giovanni Allevi che tornerà ad esibirsi su un palcoscenico a due anni dall’ultima volta mentre è ancora impegnato nella battaglia contro il mieloma che lo ha colpito.

Un altro annuncio, come anticipato da Ama, arriverà settimana prossima sempre dai microfoni del Tg1.

Chi presenterà dunque le cinque serate del Festival di Sanremo 2024, manifestazione in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024?

Martedì 6 febbraio ci sarà, come già svelato, il vincitore della scorsa edizione, Marco Mengoni, che sarà oltre che super ospite anche co-conduttore della prima serata.

Festival di Sanremo 2024 le co-conduttrici

Amadeus, presente in studio al Tg1 si è collegato con Fiorello che accoglie le misteriose figure.

Martedì 6 febbraio

Co-conduce Marco Mengoni

Mercoledì 7 febbraio

Co-conduce Giorgia

Giovedì 8 febbraio

Co-conduce Teresa Mannino

Venerdì 9 febbraio

Co-conduce Lorella Cuccarini

Sabato 10 febbraio

Co-conduce Fiorello

A parte Fiorello, già co-presentatore delle prime due edizioni dei Festival di Ama (2020 e 2021), l’unica a tornare in questa veste, a distanza di ben 31 anni dalla prima volta, è Lorella Cuccarini.

La Cucca ha presentato il Festival di Sanremo con Pippo Baudo nel 1993 mentre, nel 1995, è stata cantante in gara.