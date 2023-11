Sanremo 2024 Amadeus svela la data e da dove annuncerà gli artisti in gara al Festival

Sanremo 2024 cantanti in gara, l’attesa è ormai terminata… Amadeus ha infatti svelato quanto e dove annuncerà gli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024.

Dopo mesi frenetici, da agosto ad oggi, in cui il Direttore artistico della kermesse ha ascoltato i brani mandati dalle case discografiche e, al tempo stesso, mandato inviti per richiedere agli artisti che vorrebbe nel suo cast a partecipare, dopo settimane di liste e previsioni da parte del nostro sito e di tutta la stampa italiana il momento è ormai giunto.

Oggi Amadeus è stato ospite della Milano Music Week dove ha svelato chi sarà a condurre il Prima Festival 2024. Due cantanti che hanno partecipato lo scorso anno in gara, Paola & Chiara.

Con loro ci saranno anche nelle vesti di invitati speciali due giovani tiktoker da milioni di Follower: Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Ma veniamo alla notizia più attesa: dove e quando Amadeus svelerà il cast dei cantanti in gara al suo quinto, e in teoria ultimo, Festival di Sanremo. Cliccate in basso su continua.