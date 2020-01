Sanremo 2020 autori (e produttori) delle canzoni in gara.

Come ogni anno All Music Italia, da sempre attenta a quel che riguarda il mondo delle canzoni a 360°, dagli autori ai produttori, vi svela in anteprima i nomi degli autori che hanno firmato le canzoni che saranno di scena sul palco dell’Artiston dal prossimo 4 febbraio.

SANREMO 2020 autori e produttori

Partiamo con Achille Lauro che è autore del proprio brano, Me ne frego, così come anche Anastasio con Rosso di rabbia, Enrico Nigiotti (Baciami adesso è prodotto da Celso Valli e Luca Valli) e Junior Cally (la sua No grazie è stata prodotta da Itaca, team quattro Producer di cui fanno parte anche Merk & Kremont).

Hanno scritto interamente il proprio brano anche Levante (Tiki Tiki Bom Bom), i Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr) e Michele Zarrillo che ha fatto produrre la sua Nell’estasi o nel fango da Alessandro Canini.

Bugo ha firmato Sincero, la canzone che presenterà sul palco insieme a Morgan, con Andrea Bonomo, Morgan e Simone Bertolotti. Quest’ultimo si è anche occupato della produzione del brano.

Diodato ha invece firmato il testo di Fai rumore, mentre ha composto la musica con il giovane Edwyn Roberts (Laura Pausini, Paola Turci etc…).

Viceversa, la canzone che segna il ritorno sul palco dell’Ariston di Francesco Gabbani è scritta lui stesso per testo e musica, e da lui Pacifico per quel che riguarda il testo.

Giordana Angi firma con Manuel Finotti il brano Come Mia madre, Dov’è de Le Vibrazioni è scritta da Roberto Casalino, Davide Simonetta e Francesco Sarcina, Il Confronto di Marco Masini da Masini, Federica Camba e Daniele Coro,

Voglio parlarti adesso di Paolo Jannacci vede come autori lo stesso Jannacci, Emiliano Bassi, Maurizio Bassi e Andrea Bonomo che sale così a quota due brani co-firmati a Sanremo 2020.

Gigante, la canzone che segna il debutto di Piero Pelù sul palco del Festival è stata firmato da Pelù per il testo e da Piero Pelù e Luca Chiaravalli nella musica. Sempre Chiaravalli si è occupato della produzione del brano.

Rancore ha scritto Eden con Dario Faini alias Dardust, produttore della canzone. Carioca è firmata da Gualazzi stesso con Dade, che produce anche, e Davide Petrella.

Infine il versante cantautorale si chiude con Riki che ha scritto il testo di Lo Sappiamo entrambi e composto la musica con il suo produttore, Riccardo Sciré.

Il nome di Davide Petrella ritorna per Musica (e il resto scompare). La canzone presentata in gara da Elettra Lamborghini è stata scritta insieme a Michele Canova che si è occupato anche della produzione.

Doppietta anche per Dardust che firma con il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood, Andromeda, canzone con cui gareggerà Elodie. Una doppietta che in realtà diventa tripletta se si conta il brano degli Eugenio in Via Di Gioia, in gara tra i giovani, di cui Dardust è co-autore e produttore.

Per Irene Grandi un grande ritorno, quello del binomio Vasco Rossi e Gaetano Curreri, già autori per La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio, due delle hit della carriera di Irene. Al loro fianco altri due autori, Righi e Casini.

Il figlio di Rita Pavone, George Merk ha scritto (e probabilmente prodotto) Niente (Resilienza 74) mentre Piero Cantarelli ha firmato e prodotto Ho amato tutto di Tosca.

Rimane fuori, per il momento, solo Il Sole ad Est di Alberto Urso. Presto vi comunicheremo gli autori del suo brano

Ma facciamo un ripasso anche degli autori dei brani dei giovani.

Nuove proposte

Eugenio in via di Gioia – Tsunami

(D. Faini – E. Via – E. Cesaro – L. Federici – P. Di Gioia) Produttore Dardust

Fadi – Due noi

(A. Filippelli – T. Fadimiluyi)

Fasma – Per sentirmi vivo

(L. Zammarano – T. Fazioli)

Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

(G. Martinelli – L. Di Fiandra – P. Mazziotti)

Leo Gassmann – Vai bene così

(Leo Gassmann)

Marco Sentieri – Billy blu

(G. Artegiani)

Matteo Faustini – Nel bene e nel male

(Matteo Faustini – Marco Rettani)

Tecla Insolia – 8 marzo

(Piero Romitelli – Rory Di Benedetto – Munda – Vito – Canale)