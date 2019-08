18 concerti e uno spettacolo di cabaret: questo in breve il programma di Festival Contro 2019, la kermesse che celebra la canzone d’impegno e che si svolgerà in Piazza San Bartolomeo a Castagnole Delle Lanze (At) dal 23 agosto al 1° settembre.

Festival Contro 2019 si caratterizza per un cartellone variegato ed eterogeneo in cui trovano spazio la canzone d’autore, il cabaret, il rap, ma anche la dance ed eventi enogastronomici come la Fiera della Nocciola, quest’anno giunta alla 160° edizione e la Festa del Barbera in Piazza.

FESTIVAL CONTRO 2019 – IL PROGRAMMA

Venerdi’ 23 Agosto

Fargetta E Molella

A seguire DJ Set con Mister Cugi

Ingresso €10

Sabato 24 Agosto

Capoplaza

open act Mahico e Sick Writer + NCL

Ingresso €18

Domenica 25 Agosto

160° Fiera Della Nocciola

alle 21 il concerto di Camilla Musso da X Factor 2018

alle 23 spettacolo live con i Divina

Lunedì 26 Agosto

160° Fiera Della Nocciola

alle 21 Ballo liscio con l’orchestra spettacolo di Luigi Gallia

Martedì 27 Agosto

Lou Dalfin

open act Sonadors e Correnta street band

Ingresso libero

Mercoledì 28 Agosto

Pfm (Premiata Forneria Marconi)

Posto a sedere garantito

Ingresso €25

Giovedì 29 Agosto

Coma Cose

open act Margherita Zanin + Roncea

Ingresso €15

Venerdì 30 Agosto

Notte Nomade… Aspettando I Nomadi

Ingresso libero

Alle ore 19.30 apertura della mostra 45 anni di Nomadi a Castagnole. Di seguito prenderà il via il 28° Raduno Estivo Nomadi Fans Club. Lungo le vie e le piazze del paese risuonerà la musica in una notte bianca con i negozi aperti e la serata gastronomica I cortili della Festa della Barbera in piazza.

A seguire live degli Explosion e spettacolo pirotecnico.

Sabato 31 Agosto

I Nomadi

open act Neklaz e Maskino feat Luca Anceschi

A seguire: 28° Raduno Estivo Nomadi Fans Club

Ingresso € 20

Domenica 1 Settembre

Andrea Pucci “In… Tolleranza 2.0”

posto a sedere garantito

Ingresso € 20

Spettacolo con l’accompagnamento musicale Zurawsky Live Band

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto dai Social di Proloco Castagnole Lanze