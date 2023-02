Ferragnez in crisi? Fedez allontanato da un bodyguard della Ferragni

Ferragnez, c’è aria di crisi.

I due coniugi sembrerebbero in crisi totale dopo i fatti della finale di Sanremo 2023 e, giorno dopo giorno, spuntano fuori dei retroscena al limite tra il mistico e l’assurdo.

L’ultimo in ordine di tempo è che pare che Fedez sia stato allontanato da una guardia del corpo di sua moglie, Chiara Ferragni, nel backstage dell’Ariston a seguito del bacio tra lui e Rosa Chemical.

Chiariamo che non esistono foto o video a supporto di questa tesi e che la voce sembra tanto simile a quella che venne messa in giro sui social sul ‘watergate‘, la lite mai avvenuta tra Madame e Anna Oxa, ma procediamo per gradi.

Sappiamo tutti cosa sia successo intorno alle 21:50 di sabato scorso: Rosa Chemical scende in platea, prende Fedez e lo porta sul palco (esattamente come aveva promesso la mattina stessa a Muschio Selvaggio) e, alla fine dell’esibizione, i due iniziano a limonare come mai si era visto prima all’Ariston.

Che fine hanno fatto i ferragnez sui social?

Da quel momento è esplosa una bomba mediatica che non si è più attenuata e che, anzi, ha portato i Ferragnez a sparire dai social. Fedez ha condiviso un post e due storie su Instagram lunedì, Chiara solo ed esclusivamente storie e post legate alla sua intensa settimana sanremese ma senza mai citare, far vedere o anche solo lontanamente considerare il marito.

Siamo arrivati a mercoledì e del grande amore folle e smisurato tra i Ferragnez non c’è stata la benché minima traccia e, in più, Federico è letteralmente scomparso.

In redazione abbiamo anche analizzato l’aspetto economico della vicenda. Due personaggi come loro non bucano mai le festività che, potenzialmente, fanno il botto sui social. San Valentino, di certo, fa parte di questa cerchia.

E’ davvero strano che due come loro, influencer sposati e innamoratissimi, buchino un evento del genere che poteva portare nelle loro casse milioni e milioni di dollari.

Fedez vs bodyguard. Cosa è successo?

Detto dei problemi tra i due che si possono evincere tramite i social, torniamo a sabato e alla bomba Fedez vs bodyguard esplosa nelle ultime ore.

Il video dell’ormai famoso fuori onda tra Chiara, Fedez e Amadeus che li invita ad andare nel backstage è stato solo il primo passo ma da lì in poi non si sa assolutamente nulla.

L’unica cosa che sembrerebbe essere successa, una volta terminata la gara, è che Fedez si sia recato in camerino dalla moglie che, come noto, tiene una guardia del corpo davanti la porta in tutte le occasioni e in tutti gli eventi dove è protagonista o ospite.

Al suo arrivo, sembrerebbe che la guardia lo abbia fermato e gli abbia esplicitamente risposto “ha detto che non puoi entrare”, riferendosi a un ordine diretto dato da Chiara.

Ribadiamo che di tutto ciò non abbiamo nessuna conferma e, probabilmente, non l’avremo mai ma le voci sono insistenti e la domanda a questo punto diventa lecita: che sia la fine della storia d’amore tra i Ferragnez?

Nessuna risposta, come detto, o forse sì dato che tra due mesi uscirà su Prime Video la seconda stagione di ‘The Ferragnez’. Forse, speriamo, sarà lì che troveremo tutte le risposte alle infinite domande di questi giorni.