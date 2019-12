Nei giorni scorsi diversi quotidiani hanno riportato la notizia che Ferdinando Salzano, a capo del gruppo Friends & Partners, sarebbe indagato per le accuse della Signora Valeria Arzenton di Zed portate alla luce da Striscia la notizia.

Nella giornata di ieri è arrivata però un’importante comunicazione da parte dell’avvocato di Salzano.

Negli articoli, tra cui quello de La Nuova di Venezia in cui Ferdinando Salzano viene definito “Boss” (trovate qui l’articolo), si afferma che l’uomo avrebbe preso di mira Zed, società che a Nordest organizza e promuove spettacoli.

Non solo, a quanto si apprende dall’articolo la polizia starebbe indagando su presunte minacce, pressioni via mail, messaggi, ritorsioni.

Salzano sarebbe, a quanto si apprende, formalmente indagato dalla Procura di Padova per il reato di violenza privata, insieme a due suoi collaboratori.

Tra l’altro proprio Striscia la notizia ha dato negli scorsi mesi la possibilità a Salzano di spiegare il suo punto di vista in una lunga intervista che, per dovere di cronaca, trovate qui.

Nella giornata di ieri, 12 dicembre, a mezzo comunicato stampa è arrivata la replica dell’Avvocato Luigi Isolabella, Legale di Ferdinando Salzano. Eccola riportata qui a seguire in versione integrale:

“Ieri sera ho appreso dalle telefonate di alcuni giornalisti che il sig. Salzano sarebbe coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura di Padova a seguito delle denunce presentate dalla sig.ra Valeria Arzenton.



Non ho alcuna notizia formale circa l’esistenza di tale inchiesta e non ritengo che la stampa sia la sede opportuna per commentare l’operato dell’Autorità Inquirente in relazione a indagini ancora in corso, tanto più che proprio le iniziative mediatiche della sig.ra Arzenton sono già oggetto di un procedimento penale pendente a suo carico di fronte alla Procura di Milano a seguito delle denunce presentate, tra gli altri, anche dal sig. Salzano.

In ogni caso, il sig. Salzano, al pari dei suoi collaboratori, è completamente estraneo alle accuse riportate questa mattina sui giornali ed è pronto a dimostrare la piena correttezza del suo operato in tutte le sedi opportune“.