Fedez rompe il silenzio social e attacca un noto programma di Rete 4 per un’inchiesta sulla sua presenta omosessualità”

Il misterioso silenzio social di Fedez dopo il Festival di Sanremo è finito con una serie di storie Instagram che stanno facendo il giro del web. Nessun accenno alla presunta crisi con Chiara Ferragni, da molti considerata una manovra per lanciare The Ferragnez 2 su Prime Video, ma un attacco al programma di Rete 4, Fuori dal coro, reo secondo il rapper, di aver iniziato un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità.

Il primo dei video postati da Fedez lo mostra al telefono in vivavoce con una giornalista. Lui l’accusa di aver intervistato i suoi amici d’infanzia per un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità chiedendo loro informazioni personali sul suo conto e sul suo orientamento sessuale di quegli anni.

L’artista non è rimasto a guardare e ha deciso di alzare la voce sui social, facendo piovere fuoco e fiamme su Fuori dal Coro e sul giornalista Mario Giordano. Queste le parole di Fedez nel video:

“Oggi ho facilitato il lavoro di una ‘giornalista’ di Fuori dal coro che sta andando a chiedere a tutti i miei amici d’infanzia se sono omosessuale, se ho cose da nascondere. Ecco caro giornalista io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta ma si concili con inchieste del caxxo come questa. Quindi caro Mario Giordano, per me siete la cloaca del giornalismo…“

Federico si interroga poi sui motivi di un’inchiesta di questo tipo insinuando che sia una vendetta nei suoi confronti per aver mostra le foto dei, parole sue, “amici fascistelli del caxxo“.

Nel continuo del video Fedez ci è andato giù pesante con un attacco personale nei confronti del giornalista conduttore del programma, Giordano, chiedendo ironicamente di realizzare un servizio sui suoi genitali andando quindi a sfotterlo per il suo timbro di voce notoriamente molto acuto

In seguito è arrivata una replica del giornalista Mario Giordano:

“Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupare e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti.“

L’artista non crede a queste parole e replica nuovamente facendo ascoltare un frammento della conversazione con la giornalista che afferma: “Siamo contenti lo mandiamo in onda a Fuori dal coro, sto facendo domande per quello…”

Insomma al momento è ancora impossibile capire la verità da che parte sia. Quel che è certo è che le offese, in risposta alla notizia, da parte del rapper sono di certo state pesanti ma non ci si può esimere dal constatare che, se realmente esistesse un’inchiesta giornalistica per un servizio sulla presunta omosessualità o meno di Fedez, sarebbe gravissimo… quasi un ritorno ad un passato nemmeno troppo lontano, in cui era uso indagava sulla vita sessuale delle persone per rovinarle.