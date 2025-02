Fedez, su YoutTube il dietro le quinte di Sanremo 2025 tra ansie, l’applauso della stampa, la situazione Corona e il dissing alla Lucarelli

Fedez e il dietro le quinte di Sanremo 2025: il documentario dello YouTuber Alessandro Della Giusta, oltre 1.200.000 di follower su YouTube, che ha seguito il rapper per documentare la sua esperienza, di sicuro non facile, al Festival.

Durante il Festival di Sanremo 2025, Fedez ha vissuto un’esperienza intensa tra musica, gossip e critiche. Elementi che trovano spazio in questo speciale “7 giorni con Fedez: le verità dietro il suo Sanremo” di cui è al momento disponibile la prima puntata.

Fedez, il documentario dopo la fine dei Ferragnez

Uscito dalla bolla mediatica dei Ferragnez, la serie TV che raccontava la sua vita con Chiara Ferragni, Fedez ha scelto ancora una volta di raccontarsi a telecamera accese, documentando la sua partecipazione al Festival. Un’esperienza che lo ha visto classificarsi quarto con il brano “Battito”, oltre a esibirsi con Marco Masini nella cover di “Bella stronza”. Una mossa che, va detto, in realtà lo fa sembrare anche non ancora distante dalle logiche della “vita reality” e che punta a far empatizzare il pubblico con lui.

Il filmato parte dalle prove. Della Giusta descrive il viaggio verso Sanremo e l’altalena emotiva di Fedez:

“Quello che mi stupisce subito è quanto il rumore di Federico sia labile, capace di cambiare in modo repentino dall’esaltazione alla malinconia più profonda.“

Nel video vediamo momenti di quotidianità, dalla chef che cura l’alimentazione del rapper alla Mental Coach che lo aiuta a trovare un equilibrio. Un equilibrio che, almeno sul punto di vista musicale, Fedez ha trovato anche grazie all’ottimo quarto posto della sua Battito e alla cover di Bella stronza.

I momenti più intimi: il ritiro, la salute e il confronto con Corona

Il documentario mostra alcuni audio inediti in cui Fedez ammette di aver pensato di ritirarsi dal Festival, complici anche i video di Fabrizio Corona e il peso della pressione mediatica. Il rapper racconta apertamente anche i momenti più bui, inclusi i suoi pensieri suicidi:

“Il suicidio è un pensiero che subentra quando svegliarsi il giorno dopo diventa un peso. Ho avuto il cancro, la separazione, problemi di salute, emorragie interne… ero in una casa da 15 milioni al mese ma il mio corpo mi stava abbandonando.“

Il video mostra inoltre una telefonata tra Fedez e Corona, seguita da una reazione furiosa del rapper quando l’ex paparazzo pubblica dettagli sui presunti tradimenti di Chiara Ferragni.

fedez, nel documentario su Sanremo 2025 anche il dissing a Selvaggia Lucarelli

Uno dei momenti più inaspettati per questo Festival è stato sicuramente quello delle prove davanti alla stampa:

“L’ultima cosa che mi sarei aspettato è l’applauso della sala stampa.“

Non mancano riferimenti polemici, tra cui una frecciata a Selvaggia Lucarelli:

“Ho capito a Sanremo che in una stanza con tanti giornalisti Selvaggia Lucarelli non fa più rumore degli altri.“

Tutto il contenuto è disponibile su YouTube, con un messaggio chiaro: non puoi controllare le cose che accadono, ma puoi controllare come reagisci ad esse ed è quella la tua vittoria.