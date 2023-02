Fedez risponde a Selvaggia a Lucarelli sulla beneficenza ma il web va nel panico per la sua balbuzie

Dopo l’attacco e le insinuazioni arrivate da Selvaggia Lucarelli tramite un articolo uscito il 24 febbraio su Il Fatto quotidiano, che prende di mira la beneficenza fatta da Fedez, Chiara Ferragni e dalla Fondazione Fedez, il rapper ha rotto il silenzio attraverso Instagram… i video hanno però contribuito a far preoccupare i fan, e non solo, per la salute di Federico.

Queste le parole dell’artista nei confronti della giornalista:

“Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti credo ha superato un limite e ti ha fatto fare un passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando in realtà io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama TOG, un’associazione che si occupa di bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi. Ti ringrazio perché mi dai l’occasione di spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di pasqua e quindi no, non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno“

Quindi ha voluto ricordare a Selvaggia quanto da lui fatto in questi anni e l’oltre al mezzo milione raccolto per TOG:

“Io alla veneranda età di 33 anni ho contirbuito a costruire un’intera ala di terapia intensiva durante il Covid, ho raccolto e distribuito più di 5 milioni di euro per un fondo dei lavoratori dello spettacolo, più la beneficenza che faccio io in privato. Ricordati che tu alla mia età l’unica cosa per cui sei diventata celebre è stata quella di aver contribuito alla diffusione del filmino hard di Belen oltre ad altre schifezze. Quindi ricordatelo, non sarò mai peggiore di te”

Nei video l’artista, sempre fluente nell’esprimersi, si incespica più e più volte tra colpi di tosse e balbuzie. Ed è lui stesso a volersi scusare con tutti i suoi follower nella storia successiva:

“Chiedo scusa per la ballbuzie ma è è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ di tempo a formulare una frase”

Questo ha creato agitazione in rete sullo stato di salute del rapper. Fedez, da Sanremo in poi, è stato sottoposto a grandi momenti di stress oltre a un carico massiccio di critiche per il bacio con Rosa Chemical e la presunta crisi con Chiara Ferragni. L’artista non è nuovo alle critiche, ma diciamo che nelle ultime settimane l’accanimento della stampa è stato forse un po’ eccessivo, una tale ferocia che avrebbe fatto vacillare psicologicamente qualsiasi persona. Anche la più strutturata.

Queste storie, a nostro avviso, arrivano come un colpo al cuore e sono un chiaro sintomo che Fedez ha bisogno di fermarsi ma, ancora di più, che la stampa dovrebbe fare un passo indietro, allentare la pressione su di lui data da continui articoli, attacchi e insinuazioni.

Fedez il comunicato stampa ufficiale della fondazione Fedez

Qui a seguire il comunicato stampa ufficiale arrivato dalla DOOM ENTERTAINMENT di Fedez sulla questione della beneficenza della Fondazione Fedez:

“In riferimento all’articolo scritto dalla signora Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano uscito oggi, 24 febbraio 2023, La Fondazione Fedez ritiene necessario intervenire per ricordare che sta lavorando da due anni con un approccio strategico che mira a legare il mondo degli imprenditori con quello della beneficenza, che va oltre la semplice richiesta di erogazione di fondi.

La Fondazione Fedez nasce, infatti, proprio per facilitare le connessioni fra operazioni commerciali e singoli progetti benefici, per far convergere quante più risorse e competenze possibili verso determinati progetti benefici; al fine di creare un effetto moltiplicatore di solidarietà. L’Azienda Walcor, in questo caso, ha deciso di aderire a tale mission, contribuendo con una donazione liberale alla Fondazione Fedez, che ha selezionato il progetto da sostenere: contribuire alla costruzione di una nuova casa per gli Amici di TOG, in linea con quanto già fatto per tutto il 2022.

Quello che va aggiunto, non emergendo dall’articolo della signora Selvaggia Lucarelli, perché la suddetta non ha ritenuto di parlare con nessuno della Fondazione Fedez, è che l’artista Fedez ha già deciso di devolvere, tramite la Fondazione Fedez, al medesimo progetto degli Amici di TOG un importo pari a quello devoluto da Walcor, nonché il 10% dell’ulteriore e maggiore importo che perverrà a suo favore dalla vendita del prodotto Walcor.”