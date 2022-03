Il post sui social di Fedez e poi il silenzio: "È una giornata importante..."

Dopo la serie di video postati qualche giorno va che hanno scatenato l’amore e l’affetto della rete, Fedez è tornato a parlare della malattia “importante” che lo ha colpito.

Nei giorni scorsi, come del resto aveva anticipato, l’artista è rimasto in silenzio sui social, un silenzio rotto solo nel giorno del compleanno del suo primogenito, Leone. Oggi, martedì 22 marzo, Federico invece è tornato a postare alla parlando di una giornata importante. Poche parole, ma significative per tutti quelli che, vicini o lontani, sono preoccupati per lui (leggi questo approfondimento di Monica Landro).

Il post di fedez

Ecco le parole di Fedez postate nelle storie Instagram di martedì 22 marzo. Dopo quella storia l’artista non ha più postato altro nelle ore successive…

Domani sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.

Nei giorni scorsi molti siti e testate giornalistiche hanno cercato di andare a fondo per capire quale potrebbe essere il male di Fedez che, volontariamente, lui non ha ancora svelato (“Non sono ancora pronto e abbastanza lucido, ma condividerò quello che mi sta succedendo per far sentire meno solo chi sta in una situazione simile alla mia…“). In molti hanno collegato ad una malattia demielinizzante a cui Fedez aveva fatto cenno nel 2019 in un’intervista con Peter Gomez.

Rimaniamo in attesa di buone notizie da parte dell’artista.