Fedez in lacrime sui social: “Ho un problema di salute che richiede un percorso importante, per fortuna è stato trovato in tempo”

Da anni siamo abituati alla comunicazione totalizzante di Fedez sui social. L’artista ha condiviso il proprio lavoro, la sua famiglia, la nascita dei figli e anche le proprie paure. Mai avremmo voluto sentire però nelle sue Instagram storie le parole da lui pronunciate oggi e in cui svela di avere una malattia importante.

Una malattia che comporterà un percorso ma che, per fortuna, pare essere stata scoperta in tempo. Qui a seguire le parole di Fedez, pronunciate senza filtri, con le lacrime agli occhi…

Allora faccio questo video, credo un po’ per esorcizzare, cercare di tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa fare bene anche a me.

Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un periodo di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto.

È un cosa che sicuramente mi sento di fare in futuro quello di raccontare questa mia nuova “avventura”. Perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso. Cosa che a tratti non riesce a dare.

Mi rendo conto che in questi anni io è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza magari di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile perché quell’album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà anche per strappare un sorriso anche a me. Anche questo forse mi sta riuscendo ad attribuire un valore ad una cosa che prima non notavo.

E quindi mi sentivo buttare fuori un po’ di merda, letteralmente, e nient’altro in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato.

Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, tutti i miei amici e la mia famiglia e vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamento positivi il più presto possibile.

Nelle storie successive Fedez ha tenuto a comunicare che tramite la sua fondazione è stato acquistato un automezzo speciale che può trasportare medicinali speciali alla popolazione Ucraina.

Tutta la redazione di All Music Italia si unisce con un grande e sincero abbraccio a Fedez e alla sua famiglia augurandogli di affrontare questo percorso nel modo migliore certi che Federico potrà raccontarlo a tante persone facendole sentire meno sole.