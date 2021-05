Arriva il possibile tormentone dell'estate... Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro pronti a lanciare "Mille"

Fedez Orietta Berti Achille Lauro Mille.

Cosa accomuna questi tre artisti apparentemente così lontani e distanti tra loro? Un singolo, apparentemente inaspettato, in uscita l’11 giugno e intitolato per l’appunto Mille.

Noi di All Music Italia, tra lo scetticismo di molti, ve lo avevamo già anticipato in questo articolo (come del resto per altre collaborazioni come quella di J-Ax & Jake La Furia o il ritorno di Rocco Hunt e Ana Mena)… Orietta Berti, fresca del ritorno sul palco di Sanremo, unirà la sua voce a quelle di Fedez e Achille Lauro per un brano estivo che già sta attirando la curiosità di molti.

Cosa hanno in comune questi tre artisti? Sicuramente il palco del Festival di Sanremo dove, proprio quest’anno sono saliti tutti e tre… Orietta Berti e Fedez in gara (quest’ultimo con Francesca Michielin) mentre Achille Lauro in veste di super ospite.

Ancora non si conosce nulla su questo brano, Mille, se non la foto promozionale diffusa sui social dei tre artisti. Insomma non ci resta che aspettare ancora una decina di giorni per scoprire se questa canzone si candiderà ad essere uno dei tormentoni dell’estate… quel che è certo è che sicuramente farà parlare, e non poco.