La mattina del 9 novembre Fedez è stato intervistato a RTL 102.5 nel programma Non Stop News condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco.

L’artista si è più volte schierato parlando della grave situazione che stanno vivendo in questo momento i lavoratori dello spettacolo.

Fedez prosegue parlando delle difficoltà, ma anche del disinteresse da parte della politica.

“Il problema non è quando ne usciremo, ma oggi che siamo in emergenza che ci sono delle maestranze, dei lavoratori, figure che hanno grandi competenze, eccellenze che rischiamo di perdere, questo è il problema. Ci sono persone che fanno questo lavoro che rischiano di non esserci più quando ne usciremo, perché queste persone stanno cambiando lavoro.”

“Quando Conte mi ha chiamato non abbiamo discusso di questo argomento, non è stata una chiamata di confronto politico. Il problema della politica, ciò che non ha mai fatto, il grande problema che ha fatto sì che non arrivassero gli aiuti, è la mappatura della categoria, ma è molto complicato perché siamo tantissimi, questa categoria è molto frammentata e divisa senza contare i lavoratori che non sono in regola.”