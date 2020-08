Il 7 agosto è uscito per l’etichetta Zeus Record il nuovo progetto di Federico Salvatore Sta Luna Pare ‘Na Scorza ‘E Limone.

L’album è composto da ben 23 tracce, in cui si trovano 17 inediti (definiti dal cantautore come… ‘proibiti‘!) e 6 cover degli Squallor.

Federico Salvatore, lockdown a parte, è in tour insieme all’attore e cabarettista Paolo Caiazzo per uno spettacolo tra musica e ironia denominato Azz & Caiazz.

Sta Luna Pare ‘Na Scorza ‘E Limone arriva a poco più di un anno da Mannaggia Bubbà, singolo che grazie ai social e alla rete ha ottenuto un discreto successo. Una speciale dedica alla città di Napoli, ideale seguito del progetto Malalengua, anticipato da ‘A Signora Libertà, diventato anche uno spettacolo di teatro – canzone (ne abbiamo parlato Qui).

Nel luglio dello scorso anno Federico Salvatore pubblicò una particolare rilettura di Cornutone degli Squallor. Dopo una lunga gestazione sono ora pronti anche altre 5 cover della storica band di Alfredo Cerruti e Giancarlo Bigazzi. La scelta è caduta sui brani Vafanculo cu chi vuo’ tu, Jammucenne, ’Na sera ‘e maggio, n’addore ‘e rose e ’O ricuttaro ‘nnammurato.

Nel 1996, come raccontato a Il Mattino, Federico Salvatore avrebbe potuto entrare nella storica formazione, proposta poi declinata con qualche rimpianto.

“Totò Savio non poteva più sfoggiare il suo tono da carognone verace dopo un’operazione alle corde vocali, nell’ultimo disco aveva arruolato Gigi Sabani, e ora faceva un pensierino su di me.

Ma si avvicinava il 1996, quello per me sarà l’anno di Sanremo, di ‘Fuori la porta’, e un altro Squallor, Giancarlo Bigazzi, non voleva che io perdessi tempo giocando, per lui dovevo concentrarmi su quel nuovo corso, sull’Ariston, sulla mia canzone.

Gli diedi retta, declinai l’invito: aveva ragione, ma anche torto, visto che mi ha impedito di sentirmi, sia pur per poco, uno Squallor.”