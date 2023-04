In attesa di nuovi arrivi in Sony Music Italy, Federico Sacchi ottiene una promozione in Epic

Arrivano le prime notizie sui nuovi arrivi e le nuove cariche in Sony Music Italy dopo che alcuni elementi fondamentali dell’azienda, Pico Cibelli, Gianluca Guido e Marco Masoli, sono passati in Warner Music rispettivamente nelle vesti di Ceo/Presidente, Vice presidente e Head of A&R. Il primo cambiamento riguarda Federico Sacchi che viene promosso a Director of A&R di Epic.

Federico Sacchi passa quindi ad Head of A&R di Epic a Director of A&R della stessa etichetta, facente parte della frontline italiana di Sony.

Questa di Sacchi è solo la prima di una serie di novità che riguarderanno Sony Music Italy nei prossimi mesi. Sono infatti previsti nuovi arrivi dal mondo delle etichette indipendenti, dalle due maggiori etichette indipendenti italiane per la precisione.

Del resto alcune importanti cariche, come quella lasciata da Masoli, Head of A&R di Columbia, sono ancora vacanti.

Andiamo a conoscere meglio Federico Sacchi.

Originario di Arona Federico si diploma al liceo scientifico e quindi ottiene negli anni successi la laurea in business administration alla Bocconi di Milano. Alla UPF-IDEC di Barcellona prende un master in Industria musicale e fa il suo ingresso ufficiale nella discografica nelle vesti di Head of A&R di Edizioni Curci. Dopo un periodo, 2011/2012 a Quiet, Please!,

Il “debutto” in major avviene in Universal Music Italy nel 2013 nelle vesti di A&R Manager ma la sua permanenza dura solo un anno in quando decidere di fondare la Globe Music Management, società di Management, Publishing e consulenze che collaborato tra gli altri con Sfera Ebbasta e Charlie Charles.

Federico Sacchi, dopo aver ricoperto dal 2016 al 2018 il ruolo di coordinatore A&R in Believe nel 2018 arriva in Sony Music Italy, azienda in cui lavora ancora oggi, fresco della promozione a Director of A&R di Epic.