Federico Avallone lancia il singolo ironico “Cia Ciaone” feat. Shooker

Cia Ciaone è il nuovo singolo di Federico Avallone, giovane cantante milanese. Il brano, in radio dal 31 luglio 2020, vede la collaborazione del producer torinese Shooker.

La canzone è nata come esperimento in vista di un concorso di songwriting. Shooker l’ha ascoltata e ha percepito subito il potenziale del progetto. Così, l’ha presa e riarrangiata completamente. Cia Ciaone presenta un sound energico, ritmato e solare. L’inserimento di chitarre distorte arricchisce questo sound e svela il passato artistico di matrice rock di Federico Avallone.

Il brano (etichetta: Tyrus Under – licenza: Rusty Records) nasce per comunicare una rinnovata consapevolezza. “Verso la fine della quarantena da COVID-19” – racconta il cantante – “lo scenario che ci si poteva prospettare per l’estate italiana era tutt’altro che definibile come “periodo di ripresa”. In contrapposizione a questo c’era però un’incontrollabile necessità di riappropriarsi delle proprie vite e delle proprie abitudini, con la volontà di godere delle piccole cose che prima si davano per scontate“. Ciò che è successo, ha fatto apprezzare tutte quelle cose che prima erano date per ovvie. Per esprimere questa nuova consapevolezza post-Covid, Federico Avallone ha scelto però di usare un testo ironico e dissacrante, dotato di una buona percentuale di cinismo generazionale.

La canzone Cia Ciaone è accompagnata da un videoclip ufficiale, che potete vedere qui di seguito.

Federico Avallone ft. Shooker – Cia Ciaone – Video

Conosciamo meglio Federico Avallone e Shooker

Federico (classe 1988) ha frequentato l’Accademia del suono di Milano. Tra il 2006 e il 2012 ha vissuto con la sua band di matrice hard rock americano Rising Wind un periodo di intensa attività live in Italia e negli USA. In quel periodo, è arrivato a condividere il palco con Scorpions, Twisted Sister, Ratt, Cinderella e altre band storiche del rock anni 80.

Nel 2013 intraprende un nuovo percorso, questa volta in lingua italiana, con la band pop-rock Redamour, con la quale nel 2015 incide un album. Nel 2016, sentendo il bisogno di cambiare e di vestirsi di atmosfere più raccolte e sussurrate, decide di avviare una carriera da solista. Il primo singolo si chiama Alla Deriva e viene pubblicato nel 2017 con la produzione di Kikko Palmosi, storico produttore dei Modà. Pochi mesi dopo, avviene l’incontro col rapper Ranzy con il quale pubblica vari singoli, tra cui Tempesta.

Dal 2018 ad oggi, Federico Avallone ha alternato l’attività live alla stesura e produzione di numerosi brani nuovi. Uno di questi è proprio il nuovo singolo Cia Ciaone, realizzato con la collaborazione di Shooker (all’anagrafe, Riccardo Marantonio). Per il giovane producer (classe 2001) si tratta del secondo singolo. Dopo aver fatto il Dj, Shooker ha intrapreso gli studi alla facoltà di informatica musicale a Milano, affinando le tecniche di produzione; e nell’aprile 20020 ha pubblicato il suo primo singolo, Nebula.

Per seguire i due artisti potete visitare il profilo Instagram di Federico Avallone e quello di Shooker.