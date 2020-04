E’ stato pubblicato sui social il nuovo singolo di Federica Abbate A casa con il cane, che la cantautrice definisce come: “un mese di pensieri in due minuti.”

Si tratta di una at-home-version, che prossimamente verrà arricchita di tutti gli elementi mancanti e sarà pubblicata anche negli stores digitali.

Così Federica Abbate ha spiegato sui social il motivo che l’ha spinta a scrivere e pubblicare A casa con il cane.

“Mercoledì arriverà finalmente il momento di farvi ascoltare “A casa con il cane “. Anche se non potrà ancora uscire in modo tradizionale sulle piattaforme come siamo abituati di solito, ci tenevo a condividerla.

Come quando senti il bisogno di parlare a un amico dei momenti e delle emozioni che stai vivendo. Perché voi sapete bene che io con le parole non ci so molto fare e che il modo migliore che conosco per raccontarmi è sempre la musica.

Lavorare ad un brano in un momento così particolare è stata davvero un’avventura!

Ho costruito uno studio in casa (che ormai rimarrà dato che non saprei più farne a meno)

e ho stressato Brunilde, il mio cane, per aiutarmi a trovare l’ispirazione.

Presto come tutte le canzoni avrà un meraviglioso arrangiamento e sarà possibile ascoltarla

ovunque, ma intanto l’avremo condivisa insieme fin dall’inizio.”