Avrebbe dovuto prendere il via il 6 marzo da Perugia la tournée dei Fast Animals And Slow Kids Animali Notturni Tour 2020. Come è noto a causa dell’emergenza sanitaria il tour nei club era stato inizialmente rinviato, ma ora alla luce della situazione e delle attuali normative, la tournée è stata cancellata.

La band ha pubblicato poco più di un anno fa per Warner Music l’album Animali Notturni (ne abbiamo parlato Qui) e la serie di live nei club sarebbe stata l’occasione per ascoltare i nuovi brani dal vivo.

“Se tutto fosse andato come sarebbe dovuto andare, oggi probabilmente noi quattro Fask saremmo stati ognuno in una parte diversa del mondo. Il nostro tradizionale “viaggio post-tour” è uno dei momenti che aspettiamo con più impazienza: viaggiare è il modo perfetto per decomprimere tutto ciò che accade alle nostre esistenze dalla registrazione di un album all’ultima nota suonata dal vivo alla fine dell’ultimo concerto.

Quest’anno però la nostra esistenza, così come quella di chiunque altro, è cambiata radicalmente e purtroppo non siamo riusciti a dare una degna conclusione al percorso di Animali Notturni, non abbiamo fatto in tempo a farvi sentire per un’ultima volta questo disco così come lo abbiamo immaginato: suonato dal vivo, davanti a chi ha avuto la fiducia di venire a sentirci suonare, davanti a chi, come noi, cerca la catarsi della musica senza barriere.

Mentre scriviamo queste parole la nostra testa torna ai ricordi di un anno fa, alle date del tour estivo, che sono state tra le più belle della nostra carriera. Eravamo fiduciosi che le prossime avrebbero preso il loro posto nel nostro personale podio mentale ma non ci sarà modo di saperlo, almeno per un po’; come oramai è chiaro a tutti, nessuno può sapere quando sarà possibile tornare alla normalità della musica dal vivo.

In virtù del rispetto che da sempre avete riposto nella nostra band abbiamo deciso di non rimandare più ciò che ci sembra giusto fare ed è quindi con un gran peso sul cuore che vi comunichiamo che il tour nel club di Animali Notturni è ufficialmente annullato.”