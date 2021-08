Fasma pronto a scatenare il panico sul palco con due live a Roma e Milano

Fasma Live. È stata la scommessa di Amadeus che, dopo averlo tenuto a battesimo tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020, ha preferito il suo brano a quello del vincitore in carica, Leo Gassmann, per Sanremo 2021. Ora Fasma, con due album all’attivo, è pronto a due grandi eventi live.

In realtà possiamo dire che, auto elogiandoci un po’ per la nostra costante attenzione agli emergenti, che Tiberio (vero nome di Fasma), è stato anche una nostra scommessa nel nostro piccolo. All Music Italia infatti notò e capì subito le sue potenzialità quando, nel 2016, con il nostro direttore in giuria, arrivo terzo al Wind Summer Festival. Ne seguì, un’intervista, l’unica ai giovani della manifestazione.

Da allora ci sono stati due Festival di Sanremo, due album (Moriresti per vivere con me e Io sono Fasma), e diverse certificazioni. Nello specifico per i singoli Per sentirmi vivo (doppio disco di platino), Parlami (disco di platino), Marylin M. e Ti prometto che un giorno partiremo (entrambe disco d’oro).

Ma non solo… c’è stato anche un percorso di scouting perché Fasma con il suo staff di lavoro, la WFK, vuole restituire alcune delle possibilità e delle fortune che la vita gli ha dato ad altri artisti emergenti di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

E poi c’è, finalmente, la musica dal vivo!

FASMA LIVE

“Sono un animale da concerto! Appena ne farò uno vi faccio vedere come fare il panico sopra il palco!“

Con questa parole, un’entusiasta Fasma, ha annunciato i suoi live continuando poi….

“Farò il concerto più bello a cui siete mai andati! È una promessa! Avete chiuso un leone in gabbia per 2 anni, ora lo avete liberato e ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria! Preparatevi fisicamente e mentalmente!“

I due show di Fasma si terranno il 5 novembre a Roma (Teatro Centrale, già sold out) e il 7 dello stesso mese a Milano (Magazzini Generali).

