FantaSanremo 2025: le dichiarazioni dei Cantanti e i Consigli per la squadra perfetta

Bilanciate il Budget con Maestria

Avete 100 Baudi da spendere e, come al mercato del pesce, dovete fare attenzione a non sforare. Mentre tutti puntano sugli artisti più quotati, voi potreste scovare le perle nascoste tra i meno costosi. Dopotutto, chi l’ha detto che solo i big possono regalare emozioni (e punti bonus)? Capitano Coraggioso

La scelta del capitano è cruciale. Scegliete un artista che non abbia paura di osare, magari qualcuno noto per le sue performance eccentriche (No Achille Lauro che ha detto che non dovete sceglierlo). Un capitano audace potrebbe portarvi punti extra con gesti inaspettati, come un tuffo di stage diving o un cambio d’abito a sorpresa. Occhio ai Bonus e Malus

Il regolamento del FantaSanremo è pieno di bonus e malus che possono ribaltare la classifica. Ad esempio, un artista che indossa occhiali da sole sul palco potrebbe farvi guadagnare punti extra, mentre una caduta dalle scale potrebbe costarvi caro. Studiate bene le regole e cercate di prevedere le mosse degli artisti. Seguite gli Artisti sui Social

Molti cantanti lasciano indizi sulle loro performance sui social media. Un video di prove con una coreografia particolare o una story con un outfit stravagante potrebbero darvi preziose informazioni su possibili bonus. Diventate dei veri detective digitali! Partecipate alla Lega di All Music Italia

Divertitevi!

Alla fine, il FantaSanremo è un gioco pensato per aggiungere un pizzico di pepe al Festival. Non prendetevi troppo sul serio e godetevi lo spettacolo, tifando per i vostri artisti e sperando in performance memorabili (nel bene e nel male).

