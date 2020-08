E’ uscito il nuovo singolo della band milanese Fake Dillo (Edizioni Principio), scelto anche per la campagna pubblicitaria del nuovo brand Susuna sulle reti Mediaset.

Dillo arriva a sei mesi da Così, pezzo il cui videoclip è stato proposto in anteprima da All Music Italia (ne abbiamo parlato Qui) e che nel frattempo ha superato 1 milione di visualizzazioni.

“Sarà la nostra canzone ‘estiva’ in un mondo nuovo, pieno di novità… pieno di insicurezze.

È un pensiero a chi, nei momenti difficili, non riesce a dire ciò che pensa, ciò che è.

Sarà il modo migliore per trovare il coraggio di voltare pagina e di trovare quella che é la pace con se stessi.”