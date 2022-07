“Fai schifo” è il nuovo singolo di Faiah, rapper con Maciste Dischi ma anche medico

Torna Faiah , giovane rapper di casa Maciste Dischi che, nel suo blog su Facebook, Padri arabi, racconta la sua vita quotidiana con il padre. Il nuovo singolo è Mi fai schifo.

È proprio grazie al padre che Faiah El Degwy inizia il suo percorso sui social. E dopo il blog su Facebook arriva Instagram dove Faiah dove la ragazza pubblica contenuti ironici, ma non solo, raccontando tutto quello che la influenza quotidianamente.

Il suo seguito inizia ad aumentare quando Faiah comincia a cantare i suoi testi. Il suo rap spopola e arriva alla casa discografica Maciste Dischi che la mette sotto contratto. L’esordio avviene nell’estate 2021 con Biancaneve, brano di 2 minuti che già davano un’idea della potenza espressiva della ragazza.

A gennaio 2022 esce il primo brano ufficiale, Numeri, seguito a marzo da Chi se lo ricorda. E ora arriva nuova musica.

MI FAI SCHIFO è già disponibile in tutti gli store digitali con distribuzione Artist First. Il singolo è stato scritto dalla stessa Faiah con Jacopo Sinigaglia e composto da Faiah, Sinigaglia e William Dotto. La produzione è stata curata da BRAIL.

Se in Numeri Faiah metteva in luce la voglia di rivalsa in un contesto incerto, di solitudine collettiva e di mancanza di prospettive e in Chi se lo ricorda cercava di spiegare a parole quel senso di abbandono e e la rabbia che si scatena quando qualcuno ti ferisce, Mi fai schifo nasce nel momento in cui Faiah ha realizzato di aver perso la cosa più importante che nessuno potrà ridarle indietro… il tempo.

Ecco come racconta il pezzo la ragazza:

“In MI FAI SCHIFO le parole fluiscono veicolate dalla rabbia alla fine di una storia travagliata, una storia che inizia quando ero poco più di una ragazza e termina quando ero poco meno di una donna. Nel brano si contrappongono sonorità blues nelle strofe che raccontano la storia, e le chitarre acustiche nel ritornello che marcano l’esasperazione della scoperta“.

Le canzoni già pubblicate e quelle che arriveranno comporranno un grande puzzle che andrà ad arricchirsi con nuove esperienze. Faiah infatti avrà modo di raccontare e raccontarsi, mischiando la musica alla professione che la sta guidando ora… Faiah infatti fa il medico.