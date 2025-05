faccianuvola e la sua riflessione sull’essere giovani oggi nel nuovo singolo “disperata gioventù”

A distanza di un anno dal suo album di debutto le stelle* il sole; l’arcobaleno)), faccianuvola annuncia il suo nuovo album il dolce ricordo della nostra disperata gioventù (Columbia Records / Sony Music Italy), disponibile dal 23 maggio e che sarà anticipato dal singolo disperata gioventù, fuori ovunque venerdì 2 maggio 2025. L’album in arrivo è già disponibile per il pre-save.

disperata gioventù arriva dopo fulmine a ciel sereno, altro singolo pubblicato a gennaio 2025 e che sarà incluso nel nuovo album.

Tra gli artisti e producer più originali del momento, in disperata gioventù faccianuvola si muove tra melodie sospese e arrangiamenti minimali ma potenti, attraverso una produzione elegante in cui la sua voce diventa uno strumento emotivo e intimo.

Il brano è una riflessione dolceamara su cosa significa essere giovani oggi, in cerca in un posto nel mondo e di un senso, tra slanci, confusione e picchi emotivi travolgenti.

Si tratta di una fase di vita che il giovane artista non vuole abbandonare e che ritrova in un rapporto che rappresenta un’eco di quegli anni, tra dolcezza e malinconia e che è in grado di fargli sentire sulla pelle la fragilità del sentirsi vivi. Nel tentativo di trattenere queste sensazioni, però, faccianuvola finisce per perdere proprio ciò che vorrebbe salvare: l’amore.

Foto di copertina a cura di Giulia Bersani