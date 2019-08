Fabrizio Moro Per me testo e audio. In attesa della partenza del nuovo tour a ottobre, arriva un nuovo singolo estratto dall’ultimo album di Fabrizio Moro, Figli di Nessuno. La scelta è Per me, nono brano della tracklist dal decimo album di inediti dell’artista.

Il brano entrerà in rotazione radiofonica il 30 agosto ed è il terzo estratto dal disco dopo Ho bisogno di credere e la versione extra-album di Figli di nessuno in duetto con Anastasio.

Per me è una canzone che, con il linguaggio diretto che contraddistingue Fabrizio Moro, racconta il percorso di vita del cantautore, tra discese e risalite, con tutta la fatiche affrontate per arrivare a raggiungere il proprio sogno, scrivere canzoni e cantarle alla gente.

La canzone è stata scritta da Fabrizio Moro nel testo mentre la musica è dello stesso Moro con il suo produttore, Roberto Cardelli. In fondo all’articolo trovate testo e audio di Per me.

IL TOUR

Dal 12 ottobre Fabrizio tornerà live in tutta Italia. Prima con 4 show nei palasport ad Acireale, Roma e Milano, quindi dal 13 novembre nei principali teatri italiani.

Sul palco insieme all’artista la sua storica band formata da Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria) e Andrea Ra (basso e cori).

Ecco il calendario completo del tour organizzato da F&P Group:

12 ottobre Pal’Art Hotel – Acireale

18 ottobre Palazzao dello Sport – Roma

19 ottobre Palazzao dello Sport – Roma

26 ottobre Mediolanum Forum Assago – Milano

13 novembre Tuscany Hall – FIRENZE

16 novembre Teatro Dis_Play – BRESCIA

18 novembre Europauditorium – BOLOGNA

20 novembre Teatro Colosseo -TORINO

26 novembre Teatro Ponchielli – CREMONA

29 novembre Nuovo Teatro Carisport – CESENA

30 novembre Teatro La Fenice – SENIGALLIA (AN)

2 dicembre Teatro Massimo – PESCARA

4 dicembre Teatro Augusteo – NAPOLI

5 dicembre Teatro Team – BARI

6 dicembre Teatro Verdi – BRINDISI

12 dicembre Teatro Openjobmetis – VARESE

14 dicembre Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

18 dicembre Pala Congressi – LUGANO

FABRIZIO MORO PER ME TESTO

Testo di Fabrizio Moro – Musica di Fabrizio Moro e Roberto Cardelli

Per me che ho corso tanto

come una preda che scappa dalla caccia

per me un rullo compressore ingolfato

vento freddo che taglia la faccia

per me che sono nato fra i mostri del bivio

condizionato dalle ombre gettate sui passi che ho fatto

per un sogno enorme (enorme)

chiuso dentro una scatola che non ha forme

per me, cartone bruciato

rimasugli resistenti di un cartone bruciato

per me sangue di un Cristo

che sta su una croce ma non è inchiodato

Per me la vita che va

un minuto, un età, per me

con l’energia spesa nei tormenti

l’umore fa le offese ai complimenti

con la saliva contro il pregiudizio

e la salute smarrita per colpa di un vizio

Io non ho visto il mondo

ma ho imparato a viaggiare lo stesso

per me licenza media e cantiere

e ore ore a pulire lo stesso cesso

per me scarpe di ferro

pesanti per muoversi ma resistenti

per me ago spiazzato

sorriso di gioia coi buchi fra i denti

Per me la vita che va

un minuto, un età, per me

con i pensieri sporchi ma innocenti

con i traslochi fra gli appartamenti

e le canzoni scritte per campare

amori grandissimi e mai un altare

con l’energia spesa nei tormenti

l’umore fa le offese ai complimenti

con la saliva contro il pregiudizio

e la salute smarrita per colpa di un vizio

E la vita che va

un minuto, un età, per me

per me