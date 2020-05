In Copertina

Irama pronto a lanciare il nuovo singolo per l'estate, "Mediterranea"

Il brano sarà inciso anche in versione spagnola per il lancio sui mercati latini.

Amici Speciali: artisti in gara, giudici, radio e non solo... tutto pronto per la partenza della Maratona musicale solidale di Maria De Filippi

7 cantanti e 5 ballerini professionisti divisi in due squadre per aiutare l'Italia in un grande show firmato da Maria De Filippi.

Anteprima video: Adduci alla ricerca di sé nel singolo "Parte di me"

Nel brano il cantautore mette in luce quegli aspetti dell’io che vengono esiliati nel subconscio. Alla regia del video Salvatore Strazzanti.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 maggio

Radio date 15 maggio 2020.Un nuovo radio date che inizia a disegnare cosa ascolteremo (senza riempire piazze e spiagge ballando) in radio nella prossima strana.

I Love my radio il format che unisce per la prima volta le grandi radio italiane. Ecco i dettagli e come votare le canzoni!

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 ad oggi, votabili dal sito, e dieci cover interpretate da grandi artisti in attesa di un grande evento conclusivo ad ottobre.

Michele Bravi in contemporanea con Amici Speciali lancia "La vita breve dei coriandoli" (testo)

Il brano fu presentato dall'artista lo scorso ottobre in anteprima live durante i quattro live sold out di Milano.

Per l'estate 2020 Alberto Urso rilancia "Quando quando quando" con J-Ax

Alla strana coppia si aggiunge Gabry Ponte, produttore del singolo.

Mahmood & Massimo Pericolo: fuori il 15 maggio Moonlight popolare

Come già preannunciato nei giorni scorsi dal nostro sito, in arrivo la prima collaborazione Street pop tra i due artisti.

Con un nuovo look Elodie annuncia il singolo "Guaranà"

Dopo la piccola anteprima dei giorni scorsi arriva l'annuncio ufficiale, esce il 13 maggio il nuovo singolo di Elodie.

"Tutti i baci che volevo darti" di Icaro diventa un brano a supporto di un'importante campagna per gli anziani

Tutti i ricavi dalla vendite del brano, e non solo, saranno destinati all'acquisto di tablet per gli anziani delle RSA in modo che possano rimanere in contatto con i propri cari.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Tropico: "Questo periodo ci dimostra che non si può stare senza arte..."

Con l'uscita del quarto singolo del cantautore abbiamo colto l'occasione per parlare con lui della sua musica ma anche di quello che sta accadendo nel mercato musicale italiano.

Intervista ai Seveso Casino Palace: “Ci si può adattare nelle difficoltà”

E' stata pubblicata sulla piattaforma Bandcamp.com "Operazione Virtus", compilation solidale fortemente voluta dai Seveso Casino Palace.

Videointervista a Ermal Meta: "Io e Fabrizio Moro abbiamo voglia di tornare a collaborare..."

Nella chiaccherata con Simone Zani il cantautore ha parlato del suo nuovo singolo, di alcuni talenti emergenti a cui tiene particolarmente e di molto altro ancora.

Videointervista ad Alex Britti: “Non c'è arte, soltanto mercato...”

E' uscito il nuovo singolo di Alex Britti "Una Parola Differente", che arriva dopo l'esperimento artistico "Brittish", prodotto da Salmo e Dj Gengis.

Intervista a Dani Faiv: “Lo sport e l'arte non si fermeranno mai”

All Music Italia ha incontrato il giovane artista per parlare della sua nuova musica, di quella in arrivo molto presto e dell'attuale situazione italiana.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Appello agli artisti italiani: c'è un tempo per cantare e un tempo per il rispettoso silenzio

"...Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci c'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate..." C'è tempo - Ivano FossatiQuando è scoppiata l'emergenza Covid-19 e, mai ce lo saremmo aspettati, l'Italia intera è...

Fabrizio Moro: in uscita la nuova versione de “Il Senso di Ogni Cosa”, brano del 2009

Sarà disponibile dal 22 maggio la nuova versione del brano di Fabrizio Moro "Il Senso di Ogni Cosa", originariamente pubblicato nell'album "Barabba".

Irama pronto a lanciare il nuovo singolo per l'estate, "Mediterranea"

Il brano sarà inciso anche in versione spagnola per il lancio sui mercati latini.

Amici Speciali: artisti in gara, giudici, radio e non solo... tutto pronto per la partenza della Maratona musicale solidale di Maria De Filippi

7 cantanti e 5 ballerini professionisti divisi in due squadre per aiutare l'Italia in un grande show firmato da Maria De Filippi.

Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica: la conferenza stampa di Diodato (video)

Ecco il resoconto della conferenza stampa con Diodato, Amadeus, Fasulo, Simona Martorelli e l'executive supervisor dell'ESC Jon Ola Sand.

Roberto Razzini di Warner Chappell risponde al Presidente Conte: "Gli artisti non sono giullari di corte..."

Conte nella presentazione del nuovo decreto ha ringraziato "gli artisti che ci fanno divertire...".

Carlotta: a 17 anni dall'ultimo singolo ecco l'inno laico “Cos'è la Vita”

Il 15 maggio è il giorno dell'uscita di "Cos'è la vita", il nuovo singolo di Carlotta, artista che nei primi anni 2000 si fece conoscere con "Frena", "Promessa" e "Caresse Toi".

Don Joe: dal 14 maggio “Spaccato” con Madame e Dani Faiv, un invito a... lasciare il segno!

Sarà disponibile dal 14 maggio il nuovo singolo di Don Joe Spaccato. Il producer per l'occasione ha coinvolto Madame e Dani Faiv.

Arisa + Manupuma: “Nucleare” per sostenere la Fondazione Francesca Rava

Sarà disponibile dal 15 maggio il nuovo singolo solidale di Arisa Nucleare, interpretato insieme alla cantautrice Manupuma, autrice del brano insieme a Michele Ranauro.

Chiedimi chi era Gaber: il libro di Ombretta Colli e Paolo Dal Bon con aneddoti e curiosità sul Signor G

E' uscito per Mondadori Chiedimi chi era Gaber, il libro scritto Ombretta Colli e Paolo Dal Bon che racconta un'unione artistica e affettiva durata oltre 40 anni.

Giuseppe Anastasi: in arrivo il 22 maggio il nuovo singolo “Bla Bla Star”

Sarà disponibile dal 22 maggio il nuovo singolo di Giuseppe Anastasti Bla Bla Star, che arriva a qualche settimana da Berlino. Aspettando l'album.

Gli operatori dello spettacolo pugliesi lanciano un accorato appello alla Regione

I lavoratori dello spettacolo hanno lanciato un appello al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sottolineando i problemi del settore.

I Love my radio il format che unisce per la prima volta le grandi radio italiane. Ecco i dettagli e come votare le canzoni!

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 ad oggi, votabili dal sito, e dieci cover interpretate da grandi artisti in attesa di un grande evento conclusivo ad ottobre.

Anna: un nuovo featuring internazionale per il singolo platino “Bando”

Sarà disponibile dal 15 maggio una nuova versione del fortunato singolo di Anna Bando, con il feat dell'artista tedesco Maxwell.

#DGFATTOINCASA: Il Volo insieme a Dolce & Gabbana e Humanitas per sostenere la ricerca

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo sono stati scelti per supportare la nuova campagna digitale di Dolce & Gabbana denominato #DGFATTOINCASA.

Wrongonyou: dal 15 maggio in radio il singolo Atlante (Testo e Video)

Sarà in rotazione radiofonica dal 15 maggio il singolo di Wrongonyou Atlante, nuovo estratto dall'album "Milano Parla Piano", recentemente ripubblicato e arricchito.

News

dalla discografia

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

SCF: deliberati interventi in favore dei danneggiati dalla crisi Covid-19

Giovanni Truppi e Warner Chappell: firmato un nuovo accordo editoriale

Lego Group e Universal Music Group: accordo per valorizzare il gioco con il potere della musica

Rubriche

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 maggio

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l'8 maggio

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO: BUGO feat. ERMAL META, MI MANCA (video)

W la mamma

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

La mosca Tzè Tzè

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Sondaggi

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Bombay: dieci nuove canzoni che parlano di quotidianità nel nuovo “Album”

Anteprima video: Adduci alla ricerca di sé nel singolo "Parte di me"

Villabanks: trap, dance e r'n'b nel nuovo singolo “Zero Amour” co-prodotto da Tommaso Colliva

Kappadue, già autore per Emma Muscat e Annalisa, dopo "Mea Culpa" pubblica "L'Uomo comune"

Anteprima Video: un invito a seguire la propria strada nel singolo “Time Taking Over” di LUVESPONE

Maria Troisi: il rammarico di dover chiudere una storia importante nel singolo “Sorry”

Certificazioni FIMI settimana #19: Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e...

Classifica Spotify Settimana #19: “Good Times” di Ghali guida un podio di brani italiani

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #19: Ghali conquista la vetta in album e singoli. Dani Faiv sul podio!

Classifica Radio Earone Settimana #19: Achille Lauro per la prima volta in testa

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #18: Fasma, tha Supreme, Gemitaiz e Vasco Rossi

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #18: Marracash arresta la corsa di Ghemon verso la vetta

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Diodato EUROPE SHINE A LIGHT Fai Rumore

Marco Masini Intervista Diretta Instagram

Ermal Meta Intervista Diretta Instagram Finirà Bene

Francesco Gabbani Intervista Diretta Instagram

Dario Gay - Domani è Primavera

Bugo feat Ermal Meta Mi manca - Testo & Contesto di Davide Misiano, il Prof. di latino

Loredana Errore Intervista 100 Vite

Edoardo ed Eugenio Bennato Intervista La Realtà non può essere questa

L'Elfo Intervista Boogie Woogie

Ghemon Intervista Scritto nelle Stelle

Jovanotti Non voglio cambiare pianeta

Carmen Intervista Cefalù