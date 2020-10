Fabrizio Moro: svelato su Instagram il titolo del film a cui sta lavorando

Nei giorni scorsi Fabrizio Moro ha annunciato sui social di essere al lavoro su un film, che vedrà la luce nel 2021. Un ambizioso progetto che sarà anticipato dalla raccolta Canzoni D’Amore Nascoste che uscirà a breve.

L’annuncio è arrivato direttamente dal cantautore romano con un lungo post.

“2021 TUTTI AL CINEMA! In questi giorni di silenzio sono successe un pò di cose.

Alcune sono amare ma, preferisco non raccontarvele perché fanno parte della mia sfera “privata”,

altre sono belle e ve le annuncerò nei prossimi giorni,

altre ancora sono in qualche modo “decisive”, perché rappresentano nuove pagine. Queste nuove pagine dovranno essere scritte, ma questa volta ho scelto di non scriverle solo attraverso la musica.

Queste nuove pagine della mia vita le scriverò, anzi le dirigerò, dietro a una macchina da presa. Spesso in questi anni vi ho raccontato della mia grande passione per il cinema e di quanto mi sarebbe piaciuto dirigere un film.

Qualche anno fa ho iniziato a scrivere una storia, quella di un pugile, di un combattente…poi è rimasta lì, all’inizio, incompiuta. Il mio amico Alessio De Leonardis ha preso quelle prime righe e ha continuato questa storia,

l’abbiamo scritta insieme, uniti dalle stesse origini e spesso dalle stesse idee ma, soprattutto spinti dalla necessità di raccontare a tutti attraverso una pellicola,

la nostra visione della vita, dell’amicizia e dell’amore. mi piacerebbe raccontarvi di più, mi piacerebbe raccontarvi tutto in questo momento,

ma per ora mi limito a dirvi ufficialmente che nel 2021 avrò, anzi,

AVREMO finalmente la possibilità di invitarvi al cinema a vedere la nostra opera prima.

questo è un altro grande sogno che si realizza. La pressione è tanta, l’ansia pure, ma questo tratto di vita oggi, ha a che fare con la felicità…e non è poco.

Vi voglio bene.

Grazie

fab”

FABRIZIO MORO GHIACCIO

Il titolo del film è Ghiaccio, soggetto e sceneggiatura di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Le riprese inizieranno a gennaio.

Nella colonna sonora del film ci saranno le canzoni note del cantautore, ma anche alcuni inediti, tra cui un brano in romanesco. Durante il lockdown abbiamo parlato di Moro in una diretta Instagram con Ermal Meta ipotizzando una futura nuova collaborazione. Indizio in vista della colonna sonora del film?