Fabri Fibra è già Platino col nuvo singolo Caos feat. Madame e Lazza

Fabri Fibra annuncia il nuovo singolo Caos feat. Madame e Lazza.

Dal 30 settembre sarà in radio e digitale Caos, il nuovo singolo di Fabri Fibra con Madame e Lazza già certificato Platino, che arriva dopo i successi di Propaganda con Colapesce e Dimartino e Stelle con Maurizio Carucci.

fabri fibra – caos – significato

Fabri Fibra aveva raccontato così il brano:

Quella sensazione che provi quando sei lontano da quello che ti fa stare bene, che sia una persona, una passione, nel mio caso la musica” e aveva poi aggiunto: “Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore. Il ritornello di Lazza esprime in pieno quella sofferenza e quella nostalgia. La strofa di Madame e la mia sono due stili completamente diversi che riescono a convivere alla perfezione su questa base di Lowkidd.

Il brano è la title track dell’album di Fabri Fibra pubblciato il 18 marzo. Ha debuttato in vetta alla classifica ufficiali album e vinili e aver conquistato le piattaforme digitali. Il disco è rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana.

Il rapper è attualmente impegnato in tour che, dopo le date di Torino, Genova, Grado e Milano, prosegue da Roma.

Ecco le prossime date.

FABRI FIBRA – DATE TOUR

26 settembre ROMA CAVEA

01 ottobre NAPOLI PALAPARTENOPE

03 ottobre FIRENZE TUSCANY HALL

22 ottobre BRESCIA Dis_Play

fabri fibra – caos – testo

Fammi capire

Quando sei tu a cercarmi, io ci sono sempre

Quando sono io a cercarti, tu non ci sei mai

Dimmi solo se vuoi

Dirmi qualcosa prima o poi

So che è complicato

Ma non ci credo che non puoi

Te ne vai senza dire ciao

Mi lasci sul divano in down

Mi resta solo il caos

E le tue foto nell’iCloud

Il tuo amore è una medicina

Mi sento gli effetti collaterali

Un Oki che mi aggiusta la testa ma

Mi manda in pappa pancia e fegato

Le tue bugie

Non so se mi hanno amata per davvero

Al sole eri sereno

Perdevo la rotta quando mi ti avvicinavi

Potevi squarciarmi, mi sarebbe andato uguale

So che la cura ad ogni tua paura

Procurarti un calice di vino per la sera

Accendere il telefono, messaggiare con lei

Ma tanto mi andava bene anche solo un pezzo di te

Ma io ogni notte ti sogno, poi mi sveglio che sudo

I tuoi occhi baciati dalla luna di luglio

Ma tu ancora non sai le domande, ti ho amato

Ma tanto, ritorna se vuoi

Dimmi solo se vuoi

Dirmi qualcosa prima o poi

So che è complicato

Ma non ci credo che non puoi

Te ne vai senza dire ciao

Mi lasci sul divano in down

Mi resta solo il caos

E le tue foto nell’iCloud

Era la stessa vita nello stesso posto

Gli stessi pensieri ogni cazzo di giorno

Preso male dentro, mi sentivo morto

Fino a quando non mi sei venuta incontro

Un frontale tipo crash

Sento le chitarre, Slash

Pensavo fosse per sempre, cascato sempre

Ora vivo nel passato, hai persente?

Dare tutto e non ricevere in cambio mai niente

Sei più bella quando non sai di essere attraente

Tu lo sai mentre mi infili una lama nel ventre

Tutti ‘sti problemi che ci sono tra noi

Possiamo superarli insieme su una Rolls Royce

Correre dietro ai vecchi tempi, sopra una Bentley

Vedrai non te ne penti, dimmi solo se vuoi

Dimmi solo se vuoi

Dirmi qualcosa prima o poi

So che è complicato

Ma non ci credo che non puoi

Te ne vai senza dire ciao

Mi lasci sul divano in down

Mi resta solo il caos

E le tue foto nell’iCloud

Dimmi solo se vuoi

Dirmi qualcosa prima o poi

So che è complicato

Ma non ci credo che non puoi

Te ne vai senza dire ciao

Mi lasci sul divano in down

Mi resta solo il caos

E le tue foto nell’iCloud

Foto: Mattia Guolo