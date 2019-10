Fabri Fibra Il Tempo vola (2002 – 2020). Diciott’anni di carriera, nove album in studio e uno dal vivo. Ora per il rapper è arrivato il tempo di fare il punto della situazione con un best of davvero speciale in uscita per Universal Music Italia nel mese di ottobre.

Il Tempo vola arriva dopo Turbe giovanili del 2002, Mr. Simpatia (2004), Tradimento uscito nel 2006, Bugiardo (2007), Chi vuole essere Fabri Fibra? (2009), Controcultura del 2010, Guerra e pace del 2013, Squallor e Squallor live usciti nel 2015 e Fenomeno del 2017.

FABRI FIBRA IL TEMPO VOLA (2002 – 2020)

Il nuovo disco avrà l’arduo compito di raccogliere il meglio della produzione del rapper in tre dischi che, oltre alle hit di Fabri Fibra, saranno arricchite anche da inediti e rarità.

Il Tempo Vola (2002-2020) uscirà il 25 ottobre come annunciato sui social dall’artista stesso:

“Ci sarà anche qualche inedito; nella raccolta saranno contenute poi rarità e outtakes.“

L’album sarà rilasciato in digitale e in versione fisica. Quest’ultima avrà due versioni, quella standard e la Deluxe. La Special Deluxe Box de Il Tempo Vola (2002 – 2020) conterrà una maglietta taglia unica L, una VHS con il video di Applausi Per Fibra e una musicassetta con outtakes mai pubblicate oltre a Squallor live in cd.

Qui a seguire la copertina del disco che è un riuscito collage delle copertine dei precedenti album di Fibra.