Fabri Fibra: per i 10 anni di “Guerra e pace” un’edizione Deluxe con Elisa, Al Castellana e Neffa

Fabri Fibra festeggia il decennale di Guerra e Pace con una versione “Deluxe” in doppio vinile gatefold, in uscita il 24 febbraio. L’album, che include alcune tra le hit più celebri del rapper come Pronti, Partenza, Via! e Ring Ring, è diventato un punto di riferimento fondamentale nella storia del rap italiano.

Questa edizione limitata e numerata del disco include anche una sorpresa: alcune copie infatti contengono una locandina autografata dallo stesso Fibra.

Nel viaggio di Guerra e Pace, 19 brani in cui compaiono anche Al Castellana in Che Tempi, Neffa in Panico ed Elisa nella conclusiva Dagli Sbagli si Impara. Presente inoltre un omaggio ai Baustelle in Bisogna Scrivere. Nel pezzo Fibra cita infatti Baudelaire.

Guerra e Pace – 2 LP presenta collaborazioni con alcuni dei migliori producers internazionali come Organized Noize, J.U.S.T.I.C.E. League, Dot da Genius, Fyre Dept., Rob Holladay, Agent X, C65, Medeline e Michele Canova Iorfida.

Fabri Fibra Guerra e Pace tracklist

Questa la tracklist: