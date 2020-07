Il 2020 è un anno strano e che ancora stiamo vivendo con il ricordo di quanto è successo nei mesi scorsi e la paura per quello che potrebbe accadere. La musica non si è fermata e durante questa strana estate stiamo assistendo a una battaglia senza esclusione di colpi tra note e ritmi travolgenti. Un nome manca all’appello: Fabio Rovazzi, che dopo aver perso il nonno ha scelto di non proporre un brano per questa stagione.

L’artista che con Andiamo a Comandare, Volare, Faccio Quello Che Voglio e Senza pensieri è stato uno dei dominatori delle scorse estati, oggi è presente in radio solo con un breve feat nel singolo Liberi di Danti e Raf (ne abbiamo parlato Qui).

Rovazzi ha recentemente perso il nonno a cui era particolarmente legato a causa del Covid. Per questo motivo ha scelto di non proporsi in prima persona con un singolo.

Ma Fabio, che non è proprio abituato a stare fermo, sta preparando una sorpresa che vedrà la luce entro la fine di agosto.

FABIO ROVAZZI

L’annuncio è stato dato dallo stesso artista con un post su Instagram.