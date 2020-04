Fabio Curto celebra l’amore e la vita nel singolo “La tua parte migliore”

La tua parte migliore è il nuovo singolo di Fabio Curto, cantautore di Acri (CS) e vincitore dell’edizione 2015 del programma The Voice of Italy. Il brano, pubblicato per l’etichetta Fonoprint, è disponibile dal 24 aprile 2020.

L’artista, che si è fatto conoscere per il suo stile “dark blues”, torna con una canzone che travalica i confini di questo genere musicale: La tua parte migliore presenta influenze cantautorali, un approccio intimo e un sound quasi folk.

Il testo del brano è stato scritto a quattro mani con il poeta Valerio Grutt. Da ciò proviene il suo lirismo. Le parole, cariche di significato, evocano un flusso di immagini essenziali e suggestive che raccontano la bellezza e la forza dell’amore. La tua parte migliore diventa così una celebrazione della vita, particolarmente attuale nel periodo che stiamo vivendo.

Fabio Curto: la tua parte migliore è dentro di te

Di fronte alla paura, alle difficoltà e alle incertezze, viene fuori la parte migliore di ognuno. Questa parte vive nascosta dentro di noi, ma è pronta ad emergere con tutta la propria energia.

“Ci sono giorni in cui un raggio di sole sembra non riuscire a farsi breccia tra le nuvole. Ma ci sono anche giorni in cui i mali diventano pesci che schizzano fuori dall’acqua al tramonto.

È una certezza quella secondo cui la bellezza in tutte le sue forme, malinconia inclusa, deve guidarci sempre… come lei che se n’è accorta ed è venuta a parlarti, poi ti ha soffiato sul cuore e ti ha fatto capire dov’era la tua parte migliore”.

Con questo nuovo brano, Fabio Curto torna sulle scene musicali due anni dopo il suo ultimo album, Rive, volume 1, che conteneva i singoli Mi sento in orbita, Neve al sole, Only You e Domenica. Con La tua parte migliore l’artista prosegue il suo percorso musicale ed anche il sodalizio con l’etichetta Fonoprint, in attesa del suo prossimo progetto discografico.

Per tutte le news, è possibile visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram del cantautore.