Ezio Liberatore fuori dalla scuola di Amici, in sostituzione entra Ayle

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi Anna Pettinelli, dopo un’esibizione poco convincente del suo allievo, Ezio Liberatore, ha deciso di sospendere la maglia al ragazzo riservandosi di scegliere le sue sorti nella scuola. Nel frattempo viene ascoltato un nuovo cantante, Ayle.

Nelle quattro puntate in cui Ezio si è esibito infatti, pur cambiando i giudici esterni, si è classificato sempre nelle posizioni basse della classifica (settimo il piazzamento più alto ottenuto dal ragazzo).

Nell’ultima puntata Ezio ha cantato “Easy” dimostrandosi ancora una volta decisamente agitato e, una volta saputa la decisione presa per lui dalla sua insegnante, ha contestato pacatamente il suo giudizio così come quello di Rudy Zerbi e del giudice esterno, Giorgia.

Nella puntata del daytime in onda il 30 ottobre 2023 il destino nella scuola del giovane artista è stata deciso.

A inizio puntata viene mostrato il ritorno del ragazzo in casetta dopo l’ultima puntata e i suoi commenti: “Non hanno capito un ca**o. Eliminami e basta, se non le piaccio mi elimini e basta, perdo tempo…“.

Tornati i compagni Ezio si sfoga con loro: “Io non mi faccio trattare a pezze in faccia, se lei non ci crede mi mandasse a casa…” dice parlando della Pettinelli. A questo punto a tutti i ragazzi viene mostrato cosa sta accadendo in studio.

Sono presenti i prof. di canto, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, che sottopongono ad un provino un nuovo cantante, Ayle, vero nome Elia Fagella, di Livorno.

Ha cominciato fare musica molto presto. Ha suonato molti strumenti (percussioni, violoncello e soprattutto pianoforte) al conservatorio ma ha smesso una volta arrivato alle medie. Nel periodo di stop ha fatto calcio e sport in generale per poi tornare alla musica con il canto.

Presenta l’inedito “Allergica alle fragole“. Durante l’esibizione Holy Francisco, anche lui messo in sfida dalla sua Prof, Anna Pettinelli, appare decisamente preoccupato dal fatto che Ayle possa essere il suo sfidande, trovandolo stilisticamente molto simile a lui.

Il secondo pezzo scelto è “Un tempo piccolo” di Franco Califano. Elia si confessa agitato, non si trova ancora a suo agio nel contesto televisivo.

In casetta i cantanti, collegati in video, commentano positivamente l’esibizione… “se si scioglie spacca raga, non è male“. Zerbi è curioso di vedere i tatuaggi sul viso di Ayle e gli chiede di fargli riascoltare. l’inedito. Sono due i professori, non rivelati al momento, interessati a lui.

amici 23: LA DECISIONE DELLA PETTINELLI SU EZIO

“Alla luce di quanto successo nelle puntate, compresa l’ultima. Purtroppo dalla sospensione di questa maglia devo passare al ritiro definitivo. Noi professori abbiamo una grande responsabilità, quel banco vale tantissimo e nel momento in cui vedo che non c’è un rendimento equo, vedo che nonostante ti abbia spronato e ti siamo stati tutti molto vicini, non ho visto risultati.

Io in questo momento mi sento la responsabilità do liberare quel banco. Mi spiace moltissimo, è una cosa che nessun professore vorrebbe fare. Hai talento ma ci sono dei limiti che in questo momento non riesci a superare, non c’è tempo…

Il regolamento vuole che io chieda agli altri prof se sono interessati a lavorare con te…”

Si conclude con questa domanda il discorso di Anna Pettinelli a Ezio con i suoi compagni presenti. Nessuno degli altri professori di canto è intenzionato a lavorare con il ragazzo che quindi deve lasciare la scuola di Amici 23.