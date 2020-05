Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai dire. Ci sono frasi che è difficile scrivere quando l’emozione prende il sopravvento. In un momento come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria ogni sentimento è amplificato e il dolore per la scomparsa a 48 anni del Maestro Ezio Bosso pone un ulteriore macigno per chi ama e vive di musica.

Ezio Bosso se n’è andato, in silenzio. Era nato a Torino il 13 settembre 1971 ed è scomparso in triste e piovoso venerdì di maggio all’età di 48 anni nella sua abitazione di Bologna.

Pianista, Direttore d’Orchestra e Compositore anche di colonne sonore, il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2016, quando fu chiamato da Carlo Conti come ospite al Festival di Sanremo. In quell’occasione Ezio Bosso si esibì davanti a una platea e a un pubblico televisivo estasiato con il brano Following a bird, tratto dall’album d’esordio The 12th Room uscito nell’ottobre del 2015.

Lo scorso mese di settembre dichiarò:

“Se mi volete bene, non chiedetemi più di sedermi al pianoforte e di suonare. Tra i miei acciacchi adesso ho anche due dita fuori uso. Se non posso dare abbastanza al pianoforte, è meglio lasciar perdere.”

L’inizio di una resa inevitabile, ma vissuta con dignità. Fino all’ultimo. Con la consapevolezza di essere un vincente.

“I diritti possono essere sospesi ma la musica é una necessità, come l’aria, come l’acqua.” “Viviamo sempre come se fosse la prima volta. Respiriamo sempre come fosse il primo respiro e anche l’ultimo.”

Così affermò solo tre giorni fa in un’intervista su Rai News 24.

Con il Maestro Ezio Bosso ci siamo emozionati. In molti guardando le sue dita hanno trovato il senso della vita e della sofferenza. La sublimazione e la trasfigurazione del dolore. Un sentimento complesso, un misto di passione e sofferenza, che è e sarà lezione per molti.

La scomparsa dell’Artista ci porta a riflettere su tutto ciò che sta attorno a noi e su un sorriso che non potrà mai lasciare insensibili. Un inno disperato e accorato, ma che racchiude uno smisurato amore per la vita.

Ciao Maestro.

LA MORTE DI EZIO BOSSO – LE REAZIONI

Molti artisti e personalità hanno voluto esprimere vicinanza per la prematura scomparsa del Maestro. Eccone un esempio.

“Ciao grande Maestro di musica e di vita”

Giorgia

“Un pensiero a Ezio Bosso, grande Maestro ed Esempio di vita!”

Beppe Carletti

“LA MUSICA CI SALVERÀ

CIAO EZIO”

Amedeo Minghi

“Quanta serenità, dolcezza, amore per la vita hai insegnato… un esempio per tutti…

Un sorriso che resterà indelebile nella memoria di tutti coloro che hanno ascoltato il racconto del tuo vivere, non solo attraverso la tua musica…

Ciao Maestro, che il viaggio ti sia lieve”

Roberto Razzini

“Non conoscevo personalmente #EzioBosso. Ma tutte le volte che lo ascoltavo, lo vedevo in tv o leggevo una sua intervista imparavo qualcosa da lui. Riposa in pace, Maestro”

Matteo Renzi

“Non ci sono parole adatte ad esprimere il dolore per la scomparsa del Maestro #EzioBosso. Torinese che ha portato la sua straordinaria arte in tutto il mondo. E che, soprattutto, ha dimostrato quanto la forza della vita possa vincere qualsiasi dolore. Grazie di tutto, Maestro”

Chiara Appendino, Sindaco di Torino