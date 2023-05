Parte da “La fine” il nuovo inizio degli EX-OTAGO. Annunciate le date del tour 2023

Dopo quattro anni gli EX-OTAGO tornano con un nuovo singolo, La Fine, fuori dal 12 maggio 2023 per Capitol Records/INRI, e una nuova serie di date live nei club italiani che partiranno a novembre prossimo.

Per la band sono stati q1uattro anni silenziosi ma intensi, fatti di crescite, difficoltà superate, nuove esperienze e saluti. Ora è tempo di tornare a suonare insieme con nuove consapevolezze frutto dell’evoluzione di ogni membro della band.

Questo percorso è racchiuso nel nuovo singolo, La Fine.

Si tratta di un brano up-tempo in cui tastiere e synth – elementi simbolo del sound degli EX-OTAGO – fanno da tappeto a un testo che racconta uno scenario apocalittico semi-serio, dove in mezzo alla disperazione generale, due persone si cercano. Tra ministeri che si sciolgono e ghiacciai dell’Artico che si dissolvono, nell’occhio del ciclone, nella quiete di un abbraccio, la coppia trova il senso di una fine che “magari è solo l’inizio”.

Loro parlando così di questo brano:

“La fine è una canzone leggera ed estremamente seria. In questo clima di crisi permanente in cui sembra che in molti ci guadagnino nell’alimentare questo nostro stato di pericolo e declino, una coppia cerca di salvarsi da sola, consapevole di essere pienamente coinvolta in questo disastro. “Almeno diciamoci tutto, in fretta, lo vedi che stiamo soffocando?

Noi esseri umani non siamo capaci di abitare il mondo. Facciamo di tutto per autodistruggerci e forse questa è pure una buona notizia così eviteremo finalmente di rovinare la vita agli altri esseri viventi.”