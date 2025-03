Eurovision, in attesa di Lucio Corsi, chi vota (e chi no) l’Italia: tutti i dati dal 2011 a oggi

Eurovision Song Contest. In attesa della nuova edizione scopriamo le classifiche e i voti dati all’Italia dalla altre nazioni nel corso degli anni: chi ci premia e chi no?

Ogni anno l’Eurovision Song Contest è uno degli eventi musicali più seguiti in Europa, e l’Italia è tra le nazioni protagoniste facendo tra l’altro parte delle Big 5, le nazioni fondatrici.

Ma quali sono stati i migliori piazzamenti del nostro paese? Chi ci ha premiato con più punti e chi ci ha ignorato? Analizziamo i risultati dal 2011, anno del ritorno del nostro paese in gara dopo dieci anni di esilio volontario, a oggi, tra televoto, giurie e finali combattute.

Come si vota all’Eurovision?

Dal 2009, il sistema di voto combina il televoto del pubblico e il voto di giurie nazionali, composte da esperti di musica.

Televoto: ogni paese assegna punti (12, 10, 8, 7… fino a 1) alle 10 nazioni più votate.

Giuria: assegna gli stessi punti, ma in modo separato dal televoto.

Regole: nessun paese può votare per se stesso.

Vincitore: il punteggio finale è dato dalla somma tra televoto e giurie.

In caso di parità, vince la canzone votata dal maggior numero di paesi.

classifiche I migliori piazzamenti dell’Italia all’Eurovision dal 2011

Dal ritorno dell’Italia nel contest, avvenuto nel 2011, abbiamo ottenuto risultati di rilievo, con una vittoria e diversi podi. Grandi apprezzamenti per le nostre proposte anche dall’OGAE.

OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) è un’organizzazione internazionale di fan club dell’Eurovision, fondata nel 1984. Ogni anno organizza sondaggi e competizioni parallele, come l’OGAE Poll, che anticipa i favoriti del contest, sebbene non influenzi il risultato ufficiale.

Måneskin – Zitti e buoni

🏆 1° posto (2021) – 524 punti

1° per il televoto, 4° per le giurie

12 punti dalle giurie di Croazia, Georgia, Slovenia, Ucraina

12 punti al televoto da Bulgaria, Malta, San Marino, Serbia, Ucraina Mahmood – Soldi

🥈 2° posto (2019) – 472 punti

3° per il televoto, 4° per le giurie

12 punti dalle giurie di Belgio, Croazia, Germania, Macedonia del Nord, Malta, San Marino

12 punti al televoto da Croazia, Malta, Spagna, Svizzera

Primo nella classifica OGAE Raphael Gualazzi – Madness of Love

🥈 2° posto (2011) – 189 punti

1° per le giurie, 11° per il televoto

12 punti da Albania, Lettonia, San Marino, Spagna Il Volo – Grande Amore

🥉 3° posto (2015) – 292 punti

1° per il televoto, 6° per le giurie

12 punti dalle giurie di Albania, Cipro, Grecia, Israele, Malta, Portogallo, Romania, Russia, Spagna

Primo nella classifica OGAE Marco Mengoni – Due Vite

4° posto (2023) – 350 punti

6° per il televoto, 3° per le giurie

12 punti dalle giurie di Austria, Croazia, Romania, San Marino, Slovenia

12 punti al televoto da Albania e Malta Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

5° posto (2018) – 308 punti

3° per il televoto, 17° per le giurie

12 punti dalle giurie di Albania

12 punti al televoto da Albania, Germania e Malta Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

6° posto (2017) – 334 punti

6° per il televoto, 7° per le giurie

12 punti dalle giurie di Albania e Malta

12 punti al televoto da Albania e Malta

Primo nella classifica OGAE Mahmood & Blanco – Brividi

6° posto (2022) – 268 punti

8° per il televoto, 7° per le giurie

12 punti dalle giurie di Albania e Slovenia

Secondo nella classifica OGAE Angelina Mango – La Noia

7° posto (2024) – 268 punti

4° per le giurie, 7° per il televoto

Nessun 12 punti ricevuto

Seconda nella classifica OGAE Marco Mengoni – L’essenziale

7° posto (2013) – 126 punti

10° per il televoto, 8° per le giurie

12 punti da Albania, Spagna e Svizzera

Quinto nella classifica OGAE Nina Zilli – L’amore è femmina

9° posto (2012) – 101 punti

17° per il televoto, 4° per le giurie

Seconda nella classifica OGAE Francesca Michielin – Nessun grado di separazione

16° posto (2016) – 124 punti

18° per il televoto, 13° per le giurie

12 punti dalle giurie di Francia e Norvegia

Quinta nella classifica OGAE Emma – La mia città

21° posto (2014) – 33 punti

19° per il televoto, 21° per le giurie

12 punti da Malta



Dai dati emerge chiaramente che l’Italia ha ottenuto ottimi risultati all’Eurovision Song Contest dal suo ritorno nel 2011. La vittoria dei Måneskin nel 2021 è stata il punto più alto, con un trionfo grazie al televoto e una posizione comunque rispettabile nelle giurie. Anche Mahmood nel 2019 ha sfiorato il successo con Soldi, che ha dominato la scena internazionale.

Un aspetto interessante è che alcuni artisti hanno ottenuto un grande supporto dalle giurie, come Raphael Gualazzi nel 2011 e Marco Mengoni nel 2023, mentre altri hanno brillato nel televoto, come Il Volo nel 2015 e Gabbani nel 2017. Tuttavia, alcuni piazzamenti più bassi, come quello di Francesca Michielin nel 2016 e Emma nel 2014, mostrano che l’Italia non è sempre riuscita a convincere giurie e pubblico.

Andiamo ora a scoprire nelle classifiche dell’Eurovision chi ha votato più volte, e chi no, l’Italia.

classifiche eurovision: Chi vota italia? Le nazioni che ci hanno dato più punti

Quali paesi hanno assegnato più spesso i 12 punti all’Italia nel televoto e nelle giurie dell’Eurovision permettendoci di scalare le classifiche? Eccoli a seguire:

Paesi che ci premiano di più nel televoto

Malta (5 volte)

Albania (4 volte)

Spagna (3 volte)

Svizzera, San Marino, Croazia e Serbia (2 volte)

Paesi che ci danno più punti nelle giurie

San Marino e Albania (5 volte)

Malta (4 volte)

Spagna (3 volte)

Germania, Croazia e Austria

Si nota una forte vicinanza culturale tra l’Italia e paesi come Albania, San Marino, Malta e Spagna, che regolarmente ci assegnano punteggi alti.

Chi non vota mai l’Italia?

Se da una parte ci sono nazioni che ci danno sempre punti, ce ne sono altre che quasi mai premiano le nostre canzoni.

Paesi che non ci hanno mai dato 12 punti (dal 2011 ad oggi):

Regno Unito

Francia

Paesi Nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia)

Paesi Bassi

I paesi del Nord Europa sembrano non apprezzare il nostro stile musicale, così come il Regno Unito, da sempre più orientato al pop anglosassone.

Italia all’Eurovision 2025: Lucio Corsi in gara

Dopo il settimo posto di Angelina Mango con La Noia, l’Italia si prepara per l’Eurovision 2025.

Il rappresentante dell’Italia sarà Lucio Corsi, anche se non è ancora confermato se canterà Volevo essere un duro.

Il cantautore toscano sarà il successore di Marco Mengoni, Mahmood, Blanco e Måneskin, con l’obiettivo di portare ancora una volta l’Italia tra le prime posizioni.

In ogni caso l’Italia è una delle nazioni più forti all’Eurovision e i numeri lo dimostrano:

Siamo arrivati almeno in Top 10 in 10 edizioni su 13.

Abbiamo vinto una volta (2021).

Abbiamo ottenuto tre podi (2011, 2015, 2019).

Siamo tra i paesi più apprezzati dal televoto (ma meno dalle giurie)

Non ci non resta che attendere l’Eurovision 2025: Lucio Corsi porterà l’Italia di nuovo sul podio?