Le pagelle irriverenti di Romina Falconi sui protagonisti dell’Eurovision 2022

Eurovision 2022. La manifestazione non sportiva più seguita al mondo, è noto, è un calderone di colori, suoni, coreografie e scenografie tra il geniale e il trash, a seconda dei casi. Per questo abbiamo chiesto alla cantautrice più irriverente della musica italiana, Romina Falconi, di commentare per noi le esibizioni.

La biondissima cantautrice ha deciso giustamente di usare i “punti biondi” come valutare le esibizioni.

Clicca in basso su continua per scoprire le pagelle di Romina Falconi ai brani, e non solo, dell’Eurovision 2022.