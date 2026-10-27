Il brano Cerchi degli Eugenio in Via Di Gioia è presente in una scena di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi e scritto da Lisa Nur Sultan e dalla stessa Randi, in uscita nelle sale il 5 novembre 2026 con Notorious Pictures. È la canzone amata da Giulia Cecchettin.

Il film si ispira liberamente a Cara Giulia, il libro di Gino Cecchettin e Marco Franzoso pubblicato da Rizzoli, e racconta la storia di una famiglia che trova la forza di trasformare un dolore privato in un grido collettivo d’impegno per il cambiamento.

Il film è stato presentato il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nel programma di Alice nella Città. Cerchi è uscito come singolo il 5 dicembre 2018 ed è entrato nell’album Natura viva, del 2019.

Le parole degli Eugenio in Via Di Gioia sul film

La band racconta così il momento in cui ha saputo che Giulia ascoltava la sua musica: “Apprendere, prima dal fratello di Giulia e poi dal padre, che Giulia amava ascoltare la nostra musica ci ha profondamente scossi e ci ha fatto sentire ancora più vicini al dolore di una famiglia e di un’intera comunità.”

Gli Eugenio in Via Di Gioia aggiungono: “Allo stesso tempo, siamo grati di aver fatto, in qualche modo, parte della sua quotidianità.”

Sull’adesione al progetto il gruppo spiega: “Quando la produzione del film ci ha contattati, abbiamo accolto volentieri l’invito a offrire il nostro contributo. Crediamo in un progetto capace di informare e sensibilizzare il più possibile su un fenomeno ancora tragicamente radicato: la violenza di genere e il femminicidio.”

Sul rispetto della vita altrui gli Eugenio in Via Di Gioia proseguono: “Il rispetto della vita altrui nasce dalla consapevolezza che l’amore è un dono, mai una pretesa né un possesso, e che amare significa rispettare la libertà di chi si ama.”

Su Giulia la band conclude: “Per noi, Giulia è il simbolo di questa verità. Il suo ricordo è un impegno a lavorarci quotidianamente.”

Gino Cecchettin al Rino Gaetano Day 2025

Nel 2025, in occasione del Rino Gaetano Day, Gino Cecchettin aveva premiato Eugenio Cesaro, frontman della band, e aveva ricordato il legame della figlia con la loro musica.

Gino Cecchettin si era rivolto così a Eugenio: “Essere qui davanti all’idolo di mia figlia per me è un po’ come rivivere alcune emozioni che lei (Giulia) mi raccontava quando ti veniva a vedere in concerto, quindi emozione su emozione. È la trasformazione del dolore in gioia.”

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Foto di Alessandro Treves