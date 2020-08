Si svolgerà a Napoli a Castel Sant’Elmo e all’Arena Flegrea dal 4 al 7 agosto Musica Identità Rivoluzione, il Festival della Musica Etnica e d’autore, organizzato da Eugenio Bennato. Tra gli ospiti annunciati anche Morgan e Tosca.

Musica Identità Rivoluzione è anche il titolo di un brano musicale scritto da Eugenio Bennato, Gino Magurno e Gianni Migliaccio e interpretato dalla giovane figlia d’arte Eugenia, protagonista anche del videoclip realizzato per l’evento.

Il raffinato cantautore napoletano durante il lockdown ha pubblicato insieme al fratello Edoardo il singolo La Realtà non può essere questa (ne abbiamo parlato Qui), che è stato anche presentato in diretta televisiva in occasione del Concerto del Primo Maggio.

L’obiettivo della rassegna è spiegato dallo stesso Eugenio Bennato.

“Una rassegna che tenta di aggregare musiche e musicisti che rappresentano, attraverso l’affermazione dell’identità, la convinta opposizione alla cultura dominante, al livellamento imposto dalla globalizzazione, al pensiero unico che ha oggi nel potere del virtuale un alleato insidioso e devastante. Si tratta di strumenti musicali e voci, che vivono la poesia e la tecnologia del presente, per mettersi in discussione rivolgendosi in maniera diretta ad un pubblico vero, reale e pronto ad ascoltare.”

EUGENIO BENNATO – MUSICA IDENTITÀ RIVOLUZIONE

Il filo conduttore della rassegna è Musica, Identità, Rivoluzione. La kermesse rientra nella rassegna Estate a Napoli promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e da Città metropolitana.

Ecco il programma completo della kermesse.

4 agosto – ore 21 – Belvedere San Martino

Pietra Montecorvino

“Grande Sud”: dalla Campania di Peppe Servillo alla Sicilia di Mario Incudine – racconto musicale

5 agosto – ore 21 – Belvedere San Martino

Canzoniere Grecanico Salentino

Morgan

6 agosto – ore 21 – Belvedere San Martino

Cesare Basile e dei suoi Caminanti

Tosca

7 agosto – ore 21 – Arena Flegrea

Eugenio Bennato (concerto con la partecipazione di Edoardo Bennato)