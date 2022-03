Ethos lancia il singolo “Ad occhi chiusi” che vede tra gli autori anche Noemi

Nuovo singolo per Ethos. Esce in radio e in digitale Venerdì 1 aprile 2022 Ad occhi chiusi un brano scritto con Noemi, Andrea “Wayne” Papazzoni e Mario Meli.

Il brano è prodotto da Gotham Dischi e distribuito da Universal Music e segna il rinnovo del primo contratto con Gotham, dopo i primi due singoli pubblicati lo scorso anno.

Sotto la direzione artistica di Andrea Papazzoni e con la produzione di Mariomarvels nasce questa ballad dalle sonorità moderne, chiaramente ispirata dalle emozioni della generazione “Z” e dal modo fugace di sentirsi spesso non all’altezza della vita.

Ecco come ne parla Ethos… “Questa canzone è nata dalla mia necessità di comunicare come ci sentiamo noi ragazzi di ventanni oggi, tra le difficoltà che la vita ci propone ogni santissimo giorno“. Ribatte Noemi, presenza fondamentale nella stesura del brano: “É stato un piacere contribuire alla scrittura del brano e mettermi a disposizione di Ethos, un giovane artista che merita tanto e che è circondato da un fantastico team”.

Andrea Papazzoni aggiunge… “Trovo davvero bello che la nostra realtà sia riuscita a connettere due mondi così lontani, la penna e la voce graffiante di Noemi e la voglia di comunicare di Ethos e dei suoi vent’anni nello stesso pezzo, mi sono emozionato quando ho ascoltato il prodotto finito, e non posso non ringraziare gli artisti e gli amici che hanno preso parte a questo piccolo universo di parole”.

Conosciamo meglio Ethos

Federico Lucini, in arte Ethos, nasce a Como nel 2000.

Inizia a scrivere rime al liceo e le prime pubblicazioni arrivano intorno alla fine del 2019, mentre nel gennaio del 2020 pubblica Parigi, una ballad malinconica che rappresenta l’inizio del suo percorso: ad oggi il brano conta più di tre milioni di streaming tra Spotify e YouTube.

Con le release successive entra diverse volte nelle playlist editoriali di Spotify come “Generazione Z” e “Top 50 Viral Italia”. Segue quindi il singolo Tu sei uguale a me, prodotto da Pi Greco e a settembre 2021 entra ufficialmente a far parte della realtà di Gotham Dischi.

Con Gotham Dischi pubblica Ti Racconterò, con il quale riceve grandi consensi e riesce ad entrare in ben 5 playlist editoriali di Spotify, e Due di fila.

Ad occhi chiusi è il primo singolo del 2022 per Ethos che, il prossimo mese di ottobre, uscirà con il suo primo EP.

ETHOS AD OCCHI CHIUSI TESTO E AUDIO

(Di Ethos, Andrea Papazzoni, Noemi, Mario Meli

Edizioni : Gotham Dischi / Baraonda Edizioni Musicali)

tu sei come la mia musica

nel senso che

stare assieme a te è un bisogno

non è tanto per

ci siamo amati un po’ per caso e forse è questo è il bello

se scappi dal tuo destino è lui che trova te

le mie sono solo parole su un foglio di carta

ci siamo fatti bene a volte pure male

non sono bravo a dir le cose quindi a volte canto

spiegarle in altro modo mi sembra banale

e ho fatto qualche sbaglio baby non è come sembra

e quest’amore è come droga non so stare senza

non sono bravo a dirti ciò che ho dentro ma

provare a capirmi è solo una tua scelta

io resterò sempre lo stesso

e forse imparerò

a perdermi dentro i tuoi occhi

finche troverò

la forza di dire “sei tutto quello che volevo”

un po’ mi sembra un sogno e non mi sveglierò

io vorrei

vivere come se fossimo

per sempre sopra una giostra

e come il mondo fosse nostro e

quando sto con lei mi sembra

giri tutto quanto e sbaglio

senza farlo apposta

come sopra una giostra

ci giro attorno tu che invece vai subito al sodo

restare solo era l’opposto di restare sobrio

se ami il tuo presente

non guarderai mai più al passato nello stesso modo

non lascerò mai che

si faccia buio

io non sono dante

e se mi perdo non so uscirne

prendo le distanze

stavi scappando senza manco dirmi grazie

io vorrei

vivere come se fossimo

per sempre sopra una giostra

e come il mondo fosse nostro e

quando sto con lei mi sembra

giri tutto quanto e sbaglio

senza farlo apposta

come sopra una giostra

una scritta per strada parlava di noi

e non la guardavamo mai

tu sei

per me tu sei

tra quelli che ho fatto

il più bello dei guai

io non so se sarò all’altezza

di come mi vuoi

forse capirai

perché non guardavamo mai

io vorrei

vivere come se fossimo

per sempre sopra una giostra

e come il mondo fosse nostro e

quando sto con lei mi sembra

giri tutto quanto e sbaglio

senza farlo apposta

come sopra una giostra

ci perdevamo in cielo

ma ad occhi chiusi

poi sognavamo sempre

come due illusi

in giro tutto il giorno io e te

come sopra una giostra

ci perdevamo in cielo

ma ad occhi chiusi

poi sognavamo sempre

come due illusi

in giro tutto il giorno io e te

come sopra una giostra