Tommaso Paradiso Ricordami è il nuovo singolo.

Ieri, 1 settembre 2020, è uscito su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming, il nuovo singolo dell’ex leader dei Thegiornalisti, Ricordami.

Questo nuovo brano continua il percorso da solista di Paradiso dopo Non avere paura, I nostri anni e Ma lo vuoi capire?, tutte canzoni che anticipano il primo album prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, in uscita nella primavera 2021 dopo un probabile, secondo molti, debutto al Festival di Sanremo.

L’accoglienza verso questa nuova canzone non è però stata delle migliori da parte del pubblico al punto che, sui social (Twitter nello specifico), l’hashtag #Tommasoparadiso è entrato nei trend topic.

Ma prima di parlarne andiamo a leggere il testo e ascoltare la canzone scritta proprio da Tommaso Paradiso e Katoo.

Tommaso Paradiso Ricordami testo e audio



Noi che crediamo solo ai sogni e basta

noi che fumiamo mentre va la pasta

noi che sbagliamo a mandare i messaggi

nessuno che capisce i nostri sbagli

A noi che non ci piace fare finta

a noi che a volte non abbiamo grinta

amore, Sally, toccami la mano

scopiamo pure su questo divano

e se finisse pure il mondo adesso

la nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Tu che mi dici asciugati i capelli

tu che ti svegli sempre dopo di me

io che non so neanche che giorno è

Ma son contento ce ne andremo in vacanza

e se finisse pure il mondo adesso

la nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

sarà un successo

sarà un successo

