Ernia lancia un nuova versione de “Il mio nome” in feat. con Mara Sattei e annuncia il tour estivo

I live di Ernia nei Palasport italiani è stato un grande successo ma il rapper non ha ovviamente nessun’intenzione di fermarsi e infatti ha già annunciato le date del tour estivo 2023, il Tutti hanno paura – Summer tour. I nuovi appuntamenti non sono però l’unica novità visto che da venerdì 7 aprile sarà disponibile su tutte le piattaforme il remix di Il mio nome in una nuova versione feat. Mara Sattei.

Ernia ha collezionato il sold out a Milano, Roma e Napoli e venduto decine di migliaia di biglietti ottenendo anche riscontri entusiasti da parte della critica con il suo primo tour nei palazzetti.

Il tour estivo sarà composta da 15 date e partirà il 3 giugno dal Nameless Festival. I biglietti per i nuovi appuntamenti sono già disponibili. Queste le date:

Ernia tour 2023 -TUTTI HANNO PAURA SUMMER TOUR

3 GIUGNO ANNONE DI BRIANZA (LC), NAMELESS FESTIVAL

2 LUGLIO BERGAMO, LAZZARETTO

7 LUGLIO ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL

13 LUGLIO CAORLE (VE), SUONICA FESTIVAL

14 LUGLIO FIRENZE, VIPER SUMMER FESTIVAL

15 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ

19 LUGLIO GENOVA, LIVE IN GENOVA FESTIVAL

20 LUGLIO ORVIETO, ORVIETO SOUND FESTIVAL

22 LUGLIO PALERMO, CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

23 LUGLIO CATANIA, VILLA BELLINI – SOTTO IL VULCANO FEST

29 LUGLIO SENIGALLIA (AN), MAMAMIA FESTIVAL

31 LUGLIO CASERTA, BELVEDERE DI SAN LEUCIO

11 AGOSTO ASCOLI PICENO, ASCOLI SUMMER FESTIVAL

20 AGOSTO MONFALCONE (GO), GENERATION YOUNG FESTIVAL

21 AGOSTO BRESCIA, FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

Come già detto in apertura questo venerdì sarà fuori uno dei brani contenuti nel suo ultimo album in una nuova versione. Ernia per continuare il percorso discografico dell’ultimo disco sceglie infatti Il mio nome di ha realizzato una versione remix dove omaggia la tradizione del rap dei primi anni 2000 e coinvolge Mara Sattei. Il brano, ricordiamo, contiene tra l’altro un sample di una canzone delle Destiny Child.