Ernia: annunciato il nuovo disco Io non ho paura. La data di uscita e quello che c’è da sapere

Ernia è finalmente pronto a tornare con un nuovo progetto discografico, il quarto della sua carriera. Matteo Professione (questo il vero nome dell’artista) ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in tutti i negozi di dischi e nelle piattaforme online di Io non ho paura, previsto per il prossimo 18 novembre.

Ad anticipare l’annuncio di quest’oggi è stata la pubblicazione in diverse città italiane di alcuni manifesti dove appariva la frase sibillina “Hai paura del nuovo? Dovresti”, parole misteriose che oggi alla luce dei fatti finalmente assumono un senso più chiaro.

Tutto quello che c’è da sapere su Io non ho paura di Ernia

Il titolo del nuovo album e l’immaginario creato intorno ad esso sono liberamente ispirati al celebre romanzo di Niccolò Ammaniti e al relativo film drammatico di Gabriele Salvatores, incentrato sull’inquietante rapimento di un bambino: si tratta, dunque, di un omaggio ad una delle più apprezzate opere della letteratura italiana contemporanea.

Pare che Io non ho paura (che arriva a due anni di distanza dal fortunatissimo Gemelli, che ha ottenuto 4 dischi di platino) sarà il lavoro più importante della carriera del rapper fino ad ora. Con il disco, l’artista dovrebbe proseguire un percorso già intrapreso con gli album precedenti, caratterizzati da liriche e un sound dal taglio intimistico e riflessivo, con il racconto di storie dolce-amare e incertezze generazionali, dovute alla difficoltà di crescere in una società che ha sembra aver perso i suoi punti cardine.

Almeno per il momento, Ernia ha rivelato solo la suggestiva copertina del suo nuovo disco (ispirata proprio al romanzo di Ammaniti e alla sua scena clou) e la sua data di uscita. Nulla è dato sapere per ora riguardo alla lista delle canzoni in tracklist e gli eventuali feat. presenti nel progetto, dei quali scopriremo qualcosa in più soltanto nelle prossime settimane. Non ci resta che attendere.

Il disco è in disponibile in cd, vinile e cd autografato in esclusiva per Amazon. Qui a seguire il link per il pre order: