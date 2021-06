Fiat sceglie “Uno” di Ermal Meta come colonna sonora del nuovo spot

Uno, il nuovo singolo di Ermal Meta estratto dall’album Tribù urbana di Ermal Meta (qui la nostra recensione), è stato scelto per la nuova campagna spot di Fiat che così scende in campo anche per supportare la Nazionale di Calcio Italiana e la ripartenza

Fiat infatti è di Top Partner della FIGC e Auto Ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio che torna in campo quest’anno per gli Europei di Calcio 2021.

Il nuovo spot è un omaggio all’ “Italia del pallone” e all’Italia che vuole ripartire con ottimismo. Il focus della campagna pubblicitaria è azzerare le normali diatribe calcistiche e tingere di azzurro il nostro stivale, azzurro come il cielo che è UNO per tutti: “le senti o no le nostre mani che sollevano l’aria all’unisono?”

Dopo mesi di stop è tempo di ripartire con slancio e ottimismo verso un futuro migliore. Lo spot Fiat vuole celebrare la vittoria più grande dell’Italia: da un lato poter finalmente tornare per le strade a festeggiare la squadra azzurra, dall’altro sostenere la ripartenza del nostro Paese e quel desiderio di tornare liberi di muoversi e viaggiare nel segno di una mobilità sempre più sostenibile come quella di Fiat 500 e Panda Hybrid, protagoniste della campagna pubblicitaria.

Il sostegno dell’Italia del pallone da parte di Fiat prosegue anche all’interno di Casa Azzurri, promossa e organizzata dalla FIGC, gli oltre 5000 metri quadrati di spazio indoor che sorgono vicino allo Stadio pronti ad ospitare tifosi, atleti, giornalisti e sponsor. Qui, la protagonista sarà la Nuova 500, l’oggetto del desiderio della nuova mobilità urbana: bella, tecnologica, sostenibile e connessa.

Qui a seguire il video dello spot Fiat e il testo di Uno.

Ermal Meta Uno testo e audio

(Di Ermal Meta, Andrea Bonomo, Simone Bertolotti)

Dai vicoli di Atene al centro di Dublino

hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?

e noi voliamo sopra le autostrade e le prigioni

come le voci, le nostre voci

si accendono milioni di luci

visti da su siamo tutti uguali

ti dico sì, anche se fossimo in pericolo, in bilico

niente panico

e un bambino calcia un pallone oltre il muro

ci separano

ma il cielo è uno

Il cielo è uno

uno

il cielo è uno

uno

Dagli occhi di una madre a quelli incerti di un soldato

dal primo bacio al buio al grido di uno stadio

si accendono milioni di luci

e dentro i bar le televisioni

le senti o no le nostri mani che sollevano l’aria all’unisono?

un bambino calcia un pallone oltre il muro

non ci separano più

Il cielo è uno

il cielo è uno

uno

il cielo è uno

uno

Siamo tutti qui, ma che spettacolo

quasi identici non è un miracolo

tutti liberi

tutti o nessuno

il cielo è uno

Siamo tutti qui, ma che spettacolo

il cielo è uno

tutti liberi

tutti o nessuno

il cielo è uno

uno

uno

il cielo è uno

il cielo è uno

uno

uno

uno

uno

il cielo è uno